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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA / Fotoğraf: dpa
10.06.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

‘ABD-Çin ticaret savaşı tüm dünyada büyük bir ekonomik kriz çıkarır’

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‘ABD-Çin ticaret savaşı tüm dünyada büyük bir ekonomik kriz çıkarır’

Fransa Maliye Bakanı, G20 zirvesinde uyardı: “Bu konuda oldukça açık olmak istiyorum, gerçek bir ticaret savaşı özellikle Avrupa’da etkili olmak üzere tüm dünyada büyük bir ekonomik krize neden olur.”

FRANSA Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Japonya’nın Fukuoka kentinde düzenlenen G20 Zirvesinde açıklamalarda bulundu. Geçen yıl başlayan ek gümrük vergileri savaşının, şimdiden dünyanın en büyük iki ekonomisinin sınırlarına ulaştığına dikkat çeken Le Maire, ticaret savaşı nedeniyle Avrupa’nın ekonomik olarak daha kötü bir performans sergilediğini söyledi.

ALMANYA VE FRANSA ORTADA KALDI
Özellikle Almanya ve Fransa’nın söz konusu ticaret savaşının ortasında kaldığına dikkat çeken Le Maire, şunları söyledi: “ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı sebebiyle görmemiz gereken büyüme rakamlarını göremiyoruz. Bu konuda oldukça açık olmak istiyorum, gerçek bir ticaret savaşı özellikle Avrupada etkili olmak üzere bütün dünyada büyük bir ekonomik krize neden olur.”
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuch’in ABD’nin mevcut ticari gerilimlerin artmasını engellemek istediğini söylediğine dikkati çeken Le Maire, Fransa’nın ABD’nin Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye uyguladığı yaptırımlara uygun hareket edip etmeyeceğine ilişkin soruya, durumun tek bir şirketle ilgili olmadığını ve Fransa yönetiminin ülkenin ulusal egemenliğini korumaya odaklandığını cevabını verdi.

VERGİLERİN TEKNOLOJ İLE ALAKASI YOK
Le Maire ayrıca, Huawei’nin Fransa’nın 4G teknoloji kullanımında büyük bir rol oynadığını vurgularken, ABDnin Huawei kararı ne olursa olsun Fransa yönetiminin halkın bağımsızlığına müdahale etmemesi için oldukça ‘tedbirli’ olacağını belirtti ve “Egemenlik konusundaki farkı belirtmemiz gerekir; önemli teknolojiler bir tarafta, ticaret bir tarafta. Ek gümrük vergilerinin yeni teknolojilerle bir alakası yok. Biz adil ticareti destekliyoruz” diye konuştu.

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