‘ABD-Çin ticaret savaşı tüm dünyada büyük bir ekonomik kriz çıkarır’
Fransa Maliye Bakanı, G20 zirvesinde uyardı: “Bu konuda oldukça açık olmak istiyorum, gerçek bir ticaret savaşı özellikle Avrupa’da etkili olmak üzere tüm dünyada büyük bir ekonomik krize neden olur.”
FRANSA Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Japonya’nın Fukuoka kentinde düzenlenen G20 Zirvesinde açıklamalarda bulundu. Geçen yıl başlayan ek gümrük vergileri savaşının, şimdiden dünyanın en büyük iki ekonomisinin sınırlarına ulaştığına dikkat çeken Le Maire, ticaret savaşı nedeniyle Avrupa’nın ekonomik olarak daha kötü bir performans sergilediğini söyledi.
ALMANYA VE FRANSA ORTADA KALDI
Özellikle Almanya ve Fransa’nın söz konusu ticaret savaşının ortasında kaldığına dikkat çeken Le Maire, şunları söyledi: “ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı sebebiyle görmemiz gereken büyüme rakamlarını göremiyoruz. Bu konuda oldukça açık olmak istiyorum, gerçek bir ticaret savaşı özellikle Avrupada etkili olmak üzere bütün dünyada büyük bir ekonomik krize neden olur.”
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuch’in ABD’nin mevcut ticari gerilimlerin artmasını engellemek istediğini söylediğine dikkati çeken Le Maire, Fransa’nın ABD’nin Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye uyguladığı yaptırımlara uygun hareket edip etmeyeceğine ilişkin soruya, durumun tek bir şirketle ilgili olmadığını ve Fransa yönetiminin ülkenin ulusal egemenliğini korumaya odaklandığını cevabını verdi.
VERGİLERİN TEKNOLOJ İLE ALAKASI YOK
Le Maire ayrıca, Huawei’nin Fransa’nın 4G teknoloji kullanımında büyük bir rol oynadığını vurgularken, ABDnin Huawei kararı ne olursa olsun Fransa yönetiminin halkın bağımsızlığına müdahale etmemesi için oldukça ‘tedbirli’ olacağını belirtti ve “Egemenlik konusundaki farkı belirtmemiz gerekir; önemli teknolojiler bir tarafta, ticaret bir tarafta. Ek gümrük vergilerinin yeni teknolojilerle bir alakası yok. Biz adil ticareti destekliyoruz” diye konuştu.
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