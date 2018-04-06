ABBA Müzesi, ziyaretçi rekoru kırıyor
Bir dönem dünya müzik listelerinin zirvesinde yer alan İsveçli müzik grubu ABBA’nın Stockholm’deki müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor.
SON olarak Yabancı Gazeteciler Birliği’ni ağırlayan müzenin müdürü Carolind Fagerlind, müzenin yılda 1.5 milyon ziyaretçi ağırladığını söyledi.
2013 yılında açılan ABBA Müzesi’nde, 360 derecelik bir salonda grubu anlatan bir belgesel film gösteriliyor. Müzede grup üyelerinin özel eşyaları ile kazandıkları altın plaklar ile bir başka bölümde de İsveç ve dünya basınında ABBA hakkında çıkan yazıları, aldıkları ödüller sergileniyor.
1974 yılında ‘Waterloo’ adlı şarkısıyla Eurovision şarkı yarışmasını kazanan ABBA grubu, 30 yıldan bu yana sahneye çıkmamasına rağmen albümleriyle satış rekorları kırmaya devam ediyor. Grubun albümleri 400 milyonluk satışla Elvis Presley ve Beatles’dan sonra üç sırayı alıyor.
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