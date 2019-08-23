AB yüz tanıma teknolojisini kısıtlıyor
Avrupa Birliği, yüz tanıma teknolojisinin kamu kuruluşları ve şirketler tarafından gelişigüzel kullanımını önlemek için kısıtlamaya gidiyor. İngiltere’de kalabalığın, İsveç’te ise öğrencilerin bu teknoloji ile izlendiği ortaya çıkmış ve uygulama tepki çekmişti.
İNGİLİZ Financial Times gazetesinin manşetinden duyurduğu habere göre Avrupa Birliği, kamuya açık alanlarda yüz tanıma teknolojisini kısıtlamayacak. Habere göre AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu bu konuda yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Gazeteye konuşan üst düzey AB yetkililerine göre söz konusu düzenleme Avrupa’nın yapay zekayı nasıl yöneteceğine yönelik kapsamlı bir çalışmanın parçası olacak.
AB yetkilileri amaçlarının, “Yüz tanıma teknolojisinin kamu kuruluşları ve şirketlerce gelişigüzel kullanımını önlemek” olacağını belirtiyor.
Plana göre AB vatandaşları, yüz tanıma teknolojisinin ne zaman kullanıldığını bilecek.
URSULA VON DER LEYEN AÇIKLAYACAK
Avrupa Komisyonu Başkanı seçilen Ursula von der Leyen, görevi 1 Kasım’da Jean-Claude Juncker’den devralacak. Financial Times’a göre Ursula von der Leyen, görevi devraldıktan sonra, yüz tanıma teknolojisiyle ilgili düzenlemeyi ve yasa tasarısını 100 gün içinde kamuoyuna açıklamayı planlıyor. Söz konusu teknolojinin, kalabalığın izlenmesi amacıyla Londra’nın King’s Cross bölgesinde kullanıldığı ortaya çıkmıştı. İngiltere Veri Koruma Birimi, bunun üzerine bir soruşturma başlatmıştı. İsveç’in ulusal veri koruma birimi de hafta içinde yüz tanıma teknolojisiyle öğrencilerini izlediği ortaya çıkan bir okula 200 bin Kron (Yaklaşık 119 bin Türk Lirası) ceza kesmişti.
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