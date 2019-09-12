‘AB yükümlülüklerini yerine getirecek’
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile varılan mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.
MAAS, Dışişleri Bakanlığı’nda Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Nikola Dimitrov ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Avrupa’ya ulaşan mülteci sayılarının artmasını endişeyle izlediklerini ifade eden Heiko Maas, “Bu hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştük. Burada AB’nin, AB-Türkiye mutabakatı bağlamındaki kendi yükümlülüklerini yerine getireceğine işaret ettim” dedi. Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme yaptığını aktaran Maas, mültecilerle ilgili durumun adım adım normalleşeceğini varsaydıklarını kaydetti.
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