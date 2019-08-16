AB, Türkiye’ye verdiği sözü tutmadı
Bild gazetesinin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 2016’da imzalanan ‘Mülteci Geri Kabul Anlaşması’ gereği Türkiye’ye taahhüt edilen 6 milyar Euro’nun yarısı bile ödenmedi. Şimdiye kadar ödenen para saedece 2.6 milyar Euro.
TÜRKİYE’de 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4 milyon göçmen ve mülteci yaşıyor. AB’nin taahhüt ettiği parayla mültecilerin ve göçmenlerin yaşam koşulları iyileştirilecekti. Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen AB anlaşmanın gereğini hâlâ yerine getirmiyor. ‘Mülteci Geri Kabul Anlaşması’ gereği Türkiye, kaçak yollarla Yunanistan’a geçen göçmenleri geri alacak. Türkiye’nin geri aldığı mülteci sayısı kadarını da AB üye ülkeleri Türkiye’den kabul edecekti.
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