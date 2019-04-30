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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
30.04.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

‘AB, Türkiye’ye saygı göstermeli’

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‘AB, Türkiye’ye saygı göstermeli’

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği’nde (AB) bazı ülkelerin Türkiye’nin üyelik sürecine karşı çıktığını ancak bu hususta dürüst davranmadıklarını belirterek, “Türkiye gibi bir ülkeye AB’nin saygı göstermesi gerekir çünkü bizim güvenliğimiz Türkiye’den başlıyor, özellikle göç ve terör konuları düşünüldüğünde” dedi.

SLOVAKYA’nın başkenti Bratislava’da Türkiye ve Vişegrad Grubu (Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla ‘V4 Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı’ gerçekleştirildi. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Vişegrad ülkeleri ve Türkiye’nin özellikle terörizmle mücadele ve göç konusunda iş birliğini güçlendirme üzerine fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi. Szijjarto, terörle mücadelede Türkiye ile iş birliğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler (BM) ve AB’nin göç konusunu teşvik ederek terörü koruduğunu iddia etti.
BM tarafından Macaristan’a karşı hukuki bir sürecin başlatıldığı bilgisini paylaşan Szijjarto, hukuki sürecin, ‘Macaristan sınırında polise taş atarak terör saldırısında bulunmuş bir kişinin hapsedilmesine ilişkin gerçekleştirildiğini’ belirtti. Szijjarto, “BM’nin kendi ülkesini ve sınırlarını koruyan insanlar yerine bir teröristin yanında durması, bizce utanç verici ve şok edicidir” dedi.

‘HALK ÖNÜNDE KONUŞMUYORLAR’
Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin bir soru üzerine Szijjarto, Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin daha dürüst bir tutum sergilenmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti: “Bazı üye ülkeler Türkiye’nin üyeliğine ilişkin yapılan görüşmelerde Türkiye’nin üyeliğine karşı olduklarını açıklıyorlar ancak şunu anlamakta güçlük çekiyorum, bu ülkeler neden halk karşısında bu görüşlerini paylaşmıyorlar. Türkiye ile bu şekilde bir oyun oynanması adil değildir. Bu, Türkiye’ye karşı saygısızlık göstergesidir. Türkiye gibi bir ülkeye AB’nin saygı göstermesi gerekir çünkü bizim güvenliğimiz Türkiye’den başlıyor, özellikle göç ve terör konuları düşünüldüğünde.”
“Türkiye çok kısa sürede dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda. Türkiye, NATO içinde ikinci en büyük orduya sahip” değerlendirmesinde bulunan Szijjarto, Türkiye’nin AB için önemli bir stratejik ortak olduğunu yineledi.

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