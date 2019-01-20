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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
20.01.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

‘AB, Türk tarım projelerimize hayran oldu’

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‘AB, Türk tarım projelerimize hayran oldu’

Berlin’de yerli üretim elektronik küpelerle hayvanların günlük yaşamı, kızgınlık dönemleri, takip, sayım ve kesim gibi konulardaki verilerine anında ulaşılabilecek elektronik küpe sistemi ve diğer tarım teknolojisi projelerini anlatan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “AB ülkeleri de dahil katılımcılar hayran oldu. Dünyada bir ilk olan projelerimizi kendilerine de anlatmamazı çok istediler” dedi.

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansının ardından Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarına ziyareti değerlendiren tarık ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konferensa Federal Gıda ve Tarım Federal Bakanı Julia Klöckner’in daveti üzerine katıldıklarını, çok kısa da olsa Başbakan Angela Merkel’le görüşme imkanı bulduklarını söyledi.

TARIM YÜRÜTME KOMİTESİ
Alman Bakan Klöckner ile Tarım Yürütme Komitesi’nin oluşturulması mutabakat zaptını imzaladıklarını anlatan Pakdemirli, başkanlık ettiği tarım ve kırsal alanda yapısal değişikliklerle ilgili bir konferansta Türkiye’de yapılan teknoloji projelerini anlattıklarını belirterek “Dünyada bir ilk olduğunu duyunca birçok AB ülkesi dahil hepsi bu konuyu hayranlıkla ve ‘Bu konuları bize de anlatır mısınız’ diye karşıladı. Biz de birçok konuda işbirliği yapabileceğimizi, özellikle tarım ve hayvancılık alanındaki önemli projelerimizi de paylaşmaya hazır olduğumuzu söyledik.”

‘AB, Türk tarım projelerimize hayran oldu’

15 ÜLKEYE GİTSEK HALLEDEMEYİZ
Yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdiğini, Japonya, Belarus, Çin, Ukrayna, Gürcistan, Kosova, Romanya, Slovenya ve Güney Sudanlı yetkililerin yanı sıra AB Tarım, Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseriyle temaslarda bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, “Bu tarz seyahatleri bu anlamda çok önemsiyorum. Çünkü 15 tane ülkeye gitseniz bu kadar işi halledemezdiniz. Türkiye adına, tarım adına, hayvancılık adına, ormancılık adına ve sulama adına birçok konuda mevkidaşlarımızla görüştük, fikir birliğine vardık, fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı yardım taahhüdünde bulunduk. Bu anlamda ben bu görüşmeleri çok olumlu değerlendiriyorum” dedi.

YERLİ TEKNOLOJİ ELEKTRONİK KÜPE
Diğer ülke temsilcileri tarafından ilgiyle karşılanan projelerin başında, yerli teknolojiyle üretilen elektronik küpelerin büyükbaş hayvanlarda kullanılmasına yönelik test çalışması geliyor. Elektronik küpelerle hayvanların kızgınlık dönemleri, günlük yaşamı, takip, sayım ve kesim gibi konulardaki verilerine anında ulaşılabilecek.

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