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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe
19.12.2018 - 12:41, Son Güncelleme:

AB tek kullanımlık plastiği yasaklıyor

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AB tek kullanımlık plastiği yasaklıyor

AB ülkeleri tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanması konusunda uzlaşmaya vardı. AB Komisyonu, amacın özellikle denizlerdeki atıkların yüzde 80’ini oluşturan sentetik maddelerin azaltılması olduğunu duyurdu.

Avrupa Birliği’nin, plastik tabak, pipet ve bir defa kullanılmaya elverişli diğer sentetik ürünleri yasaklama kararının iki yıl içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Avrupa Parlamentosu ile AB üyesi ülkelerin temsilcileri çevreyi ve denizleri kirleten sentetik atık miktarının azaltılmasını öngören tasarının ayrıntıları üzerinde anlaştı. AB Komisyonu mayısda bir defa kullanılıp atılan plastik tabak, pipet, pamuklu çubuk ve sair sentetik ürünlerin yasaklanmasını önermişti. Sentetik ambalaj ve bardak miktarının azaltılması için de yeni uygulamalara geçilmesi planlanıyor.

ÇEVREYE ZARARI 22 MİLYAR EURO AZALACAK
Plastik atık mevzuatında yapılması öngörülen değişiklik günlük hayatı da etkileyecek. Ancak AB sadece daha iyi alternatiflerin bulunduğu sentetik ürünleri yasaklamayı amaçlıyor. 2015 yılında 1.5 milyon kişiyi istihdam eden ve 340 milyar euro satış hasılatı elde eden sentetik branşı açısından da önem taşıyor. AB Komisyonu çevre açısından kapsamlı avantaj bekliyor. Alınacak önlemlerle yıllık karbondioksit emisyonu 3,4 milyon ton ve 2030 yılına kadar da çevreye verilen zarar 22 milyar euro azaltılabilecek. 6.5 milyar euronun da tüketicinin cebinde kalacağı hesaplanıyor. Yeni çevre stratejisinde sentetik atıkların tasfiyesinde üretici şirketlerin de yükümlülük alması öngörülüyor. Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, kumsal ve parkların sigara artıklarından temizlenmesinin maliyetine sigara şirketlerinin de katılacağını söyledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
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