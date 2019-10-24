AB Sözcüsü: Mültecilerin geri dönüşü güvenli ve gönüllü olmalı
Avrupa Parlamentosu’nda (AP) gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Maja Kocijancic “Mültecilerin geri dönüşü için şartlar sağlandığında bu güvenli, gönüllü ve insani bir şekilde olmalı” dedi.
KOCIJANCIC basın toplantısında kendisine Suriyenin kuzeyindeki gelişmelere dair yöneltilen bir soruya, “Bizim bakış açımıza göre, durum önceden olduğu gibi, konu mültecilerin geri dönüşüne geldiğinde ve geri dönüş için şartlar sağlandığında -ki bunu doğrulamak da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) görevi- bu güvenli, gönüllü ve insani bir şekilde olmalı” diyerek yanıt verdi.
‘BARIŞI VE İSTİKRARI SAĞLAMANIN TEK YOLU’
Kocijancic ayrıca, görmek istediklerinin politik bir süreç olduğunu ve bu konuda da Birleşmiş Milletler (BM) özel temsilcisinin çabalarını desteklediklerini belirterek, “Bunun Suriyede barışı ve istikrarı sağlamanın tek yolu onduğuna inanıyoruz” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle