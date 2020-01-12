AB, Libya üzerinden yeni bir göç dalgasından korkuyor

AVRUPA Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in çağrısıyla olağanüstü toplandı. Toplantıda, ABD-İran krizi ve Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararından sonra AB kurumlarında başlayan diplomasi trafiği hakkında bilgilendirilen üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, AB’nin önümüzdeki günlerde atacağı adımları görüştü. Toplantı sonrası düzenlenen basın açıklamasında Libya, Iran ve Irak konularının ele alındığı açıklandı.

‘SIĞINMACI BASKISI DEVAM EDİYOR’

Borrell, Libya’da yaşanan iç savaş nedeniyle “AB olarak Libya üzerinden yeni bir göç dalgasından çekiniyoruz” dedi. Borrel, “Libya’da sığınmacı baskısı ihtimali devam ediyor. Olası bir istikrarsızlık Libya üzerinden gelebilecek yeni sığınmacı dalgası getirebilir. Bu amaçla AB olarak askeri çatışmaları engelleyecek her türlü politik çabayı destekleme kararı aldık” diye konuştu. İran konusununda da görüşüldüğünü belirten Borrell, “İran ile nükleer anlaşmanın devam edebilmesi ekseninde bir politika izlenmesi yolunu benimsiyoruz. AB’nin Irak’ta DAEŞ’le mücadele amacıyla koalisyon güçlerinin varlığına devam etmesi kararı aldık” ifadelerini kullandı.