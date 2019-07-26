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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Facebook
26.07.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

AB Komisyonu’na tepki: ‘Soros’u durdur’un arkasındayız

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AB Komisyonu’na tepki: ‘Soros’u durdur’un arkasındayız

AB Komisyonu’nun, Macaristan’ın son dönemde sığınmacılara yönelik uygulamaya koyduğu bazı düzenlemeleri Avrupa Adalet Divanı’na taşımasına, Macaristan hükümeti tepki gösterdi. Hükümet Sözcüsü İstvan Hollik, hükümetin, yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırlanan ve “Soros’u durdur” adıyla bilinen ve sığınmacıların ülkeye yerleştirilmesinin yasaklanmasını öngören anayasa değişikliğinin arkasında duracağını söyledi.

MACARİSTAN’da geçen yıl anayasa değişikliğinin AB Komisyonu tarafından Avrupa Adalet Divanına sevk edildiğini, ancak hükümetin bu konuda geri adım atmayacağını vurgulayan Hollik, “Hükümet dava için hazır. Macarlar halk oylamasında, parlamento ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde göçmen istemediklerini ve Avrupa Hıristiyan kültürünü korumak istediklerini açık bir şekilde ortaya koydu. Macarlar hükümetten, seçmenlerin isteğinin uygulanmasını bekliyor” diye konuştu.
Soros’u durdur’ adlı anayasal değişikliğin yasa dışı göçü organize ve finanse edenleri cezalandırdığını savunan Hollik, değişikliğin uluslararası anlaşmalara da uygun olduğunu iddia etti.
AB Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamada, Macar hükümetinin AB’nin daha önce ilettiği endişeleri gidermediğine işaret edilerek, sığınmacılara yardımı cezai suç haline getirmesi ve sığınmacılar için kabul şartlarını sıkılaştırması nedeniyle bu ülkenin Avrupa Adalet Divanı’na sevk edildiği belirtilmişti.

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