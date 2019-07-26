AB Komisyonu’na tepki: ‘Soros’u durdur’un arkasındayız
AB Komisyonu’nun, Macaristan’ın son dönemde sığınmacılara yönelik uygulamaya koyduğu bazı düzenlemeleri Avrupa Adalet Divanı’na taşımasına, Macaristan hükümeti tepki gösterdi. Hükümet Sözcüsü İstvan Hollik, hükümetin, yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırlanan ve “Soros’u durdur” adıyla bilinen ve sığınmacıların ülkeye yerleştirilmesinin yasaklanmasını öngören anayasa değişikliğinin arkasında duracağını söyledi.
MACARİSTAN’da geçen yıl anayasa değişikliğinin AB Komisyonu tarafından Avrupa Adalet Divanına sevk edildiğini, ancak hükümetin bu konuda geri adım atmayacağını vurgulayan Hollik, “Hükümet dava için hazır. Macarlar halk oylamasında, parlamento ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde göçmen istemediklerini ve Avrupa Hıristiyan kültürünü korumak istediklerini açık bir şekilde ortaya koydu. Macarlar hükümetten, seçmenlerin isteğinin uygulanmasını bekliyor” diye konuştu.
‘Soros’u durdur’ adlı anayasal değişikliğin yasa dışı göçü organize ve finanse edenleri cezalandırdığını savunan Hollik, değişikliğin uluslararası anlaşmalara da uygun olduğunu iddia etti.
AB Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamada, Macar hükümetinin AB’nin daha önce ilettiği endişeleri gidermediğine işaret edilerek, sığınmacılara yardımı cezai suç haline getirmesi ve sığınmacılar için kabul şartlarını sıkılaştırması nedeniyle bu ülkenin Avrupa Adalet Divanı’na sevk edildiği belirtilmişti.
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