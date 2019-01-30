AB Komisyonu uyardı: Sahte hesaplara önlem alın
AB Komisyonu, 26 Mayıs’ta yapılacak AP seçimleri öncesi sosyal medya şirketlerinin seçimler üzerinde etkili olmasını önlemek için harekete geçti.
AB’nin Dijitalden Sorumlu Komiseri Mariya Gabriel, sahte hesaplarla yapılacak bilgi kirliliğinin önlenmesini istedi. Gabriel “Önlemler alınmalı. Bunun için zaman daralıyor” dedi. AB’nin Güvenlikten Sorumlu Komiseri Julian King de, “Biz seçimlerden bir gün sonra bu konuyla ilgili ‘Daha çok çaba harcamalıyız’ demek durumunda kalmak istemiyoruz” dedi. AB Komisyonu, AP seçimlerinin yapılacağı mayıs ayına kadar sosyal medya şirketlerinin sahte hesaplarla ilgili aldıkları önlemleri rapor halinde yayınlama kararı da aldı.
ABD’de 2016’da yapılan seçimlerde, ABD istihbaratı Facebook ve benzeri sosyal medya platformlarında açılan sahte hesaplar üzerinden yayılan yalan haberlerle seçim sonucuna etki yapıldığına ilişkin rapor hazırlamıştı. AB de benzer durumun AP seçimlerinde yaşanmaması ve özellikle de üçüncü ülkelerden kaynaklı bilgi kirliliğiyle seçmenlerin kararına etkisini önlemek için sosyal medya şirketlerinin daha hızlı reaksiyon göstermesini istedi.
Facebook’tan yapılan açıklamada ise sosyal medya hesaplarının yüzde üç ile yüzde dördünün sahte olduğu belirtildi. Bu oran 80-90 milyon hesaba denk geliyor.
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