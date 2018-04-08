AB ‘ikinci dilim 3 milyar’ı Türkiye’ye nasıl ödeyecek
AB Komisyonu, Avrupa’ya 2015 sonbaharında yaşanan mülteci akınını durdurmak için Türkiye AB arasında imzalanan mülteci sözleşmesini devam ettirmek istiyor. AB Bütçe Komisyonu Başkanı Günther Oettinger üye ülkeler arasında Türkiye’deki mülteciler için vaat edilen ikinci dilim 3 milyar euronun nasıl ödeneceği konusunda çıkan anlaşmazlığı önümüzdeki hafta içinde çözmeye çalışacaklarını açıkladı.
PAZAR günü yayınlanan Tagesspiegel Gazetesi’ne konuşan Oettinger şöyle dedi: “Bu konuda müzakereler gelecek hafta devam edecek. Biz AB Komisyonu’nun bu konuda alacağı tavır için hazırlık yapıyoruz. Önemli olan Türkiye’yle sözleşmeyi devam ettirme ve Ankara için ikinci dilim mali yardımın ödenmesinde anlaşma sağlanmış olması. İlk dilim 3 milyar euro mali yardımın 2 milyarı üye ülkeler tarafından, 1 milyar eurosu AB bütçesinden ödendi. Biz gelecek haftalarda acaba, AB bütçesinin ödeyeceği miktarı biraz yükseltebilir miyiz konusunu ele alacağız. Ama 3 milyar euronun tamamen AB bütçesinden ödenmesini kesinlikle karşılayamayız. Üye ülkeler belirli bir katkıda bulunmak zorunda.”
ANLAŞMAZLIK NEREDE?
Birinci 3 milyar euro mali yardımın üçte biri AB Komisyonu’na, üçte ikisi ise üye ülkelere ekonomik gücü ve büyüklüğüne göre paylaştırıldı. İkinci 3 milyar euro yardımın da aynı prensip üzerinden ödenmesi isteniyor. Fakat bazı AB ülkeleri ikinci 3 milyar euro mali yardımı kendi bütçesinden ödemek istemiyor. Almanya, Fransa, Avusturya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya AB Komisyonu’na ortak bir yazı yazarak, 3 milyar euronun tamamının AB bütçesinden ödenmesini istedi. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ise bu talebi reddetti.
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