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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN / Fotoğraflar: AP-AFP
08.04.2018 - 12:41, Son Güncelleme:

AB ‘ikinci dilim 3 milyar’ı Türkiye’ye nasıl ödeyecek

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AB ‘ikinci dilim 3 milyar’ı Türkiye’ye nasıl ödeyecek

AB Komisyonu, Avrupa’ya 2015 sonbaharında yaşanan mülteci akınını durdurmak için Türkiye AB arasında imzalanan mülteci sözleşmesini devam ettirmek istiyor. AB Bütçe Komisyonu Başkanı Günther Oettinger üye ülkeler arasında Türkiye’deki mülteciler için vaat edilen ikinci dilim 3 milyar euronun nasıl ödeneceği konusunda çıkan anlaşmazlığı önümüzdeki hafta içinde çözmeye çalışacaklarını açıkladı.

PAZAR günü yayınlanan Tagesspiegel Gazetesi’ne konuşan Oettinger şöyle dedi: “Bu konuda müzakereler gelecek hafta devam edecek. Biz AB Komisyonu’nun bu konuda alacağı tavır için hazırlık yapıyoruz. Önemli olan Türkiye’yle sözleşmeyi devam ettirme ve Ankara için ikinci dilim mali yardımın ödenmesinde anlaşma sağlanmış olması. İlk dilim 3 milyar euro mali yardımın 2 milyarı üye ülkeler tarafından, 1 milyar eurosu AB bütçesinden ödendi. Biz gelecek haftalarda acaba, AB bütçesinin ödeyeceği miktarı biraz yükseltebilir miyiz konusunu ele alacağız. Ama 3 milyar euronun tamamen AB bütçesinden ödenmesini kesinlikle karşılayamayız. Üye ülkeler belirli bir katkıda bulunmak zorunda.”

ANLAŞMAZLIK NEREDE?
Birinci 3 milyar euro mali yardımın üçte biri AB Komisyonu’na, üçte ikisi ise üye ülkelere ekonomik gücü ve büyüklüğüne göre paylaştırıldı. İkinci 3 milyar euro yardımın da aynı prensip üzerinden ödenmesi isteniyor. Fakat bazı AB ülkeleri ikinci 3 milyar euro mali yardımı kendi bütçesinden ödemek istemiyor. Almanya, Fransa, Avusturya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya AB Komisyonu’na ortak bir yazı yazarak, 3 milyar euronun tamamının AB bütçesinden ödenmesini istedi. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ise bu talebi reddetti.

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