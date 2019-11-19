‘AB bu sefalete göz yumuyor’
Avrupa Parlamentosu Yeşiller milletvekili Erik Marquardt, mültecilerin Balkan ülkelerinde tamamen bir sefalet içinde yaşadıklarını ve Avrupa’nın buna bilerek göz yumduğunu söyledi.
SÜDDEUTSCHE Zeitung gazetesinin online haber portalına konuşan Marquardt, özellikle Bosna’daki Vucjak kampında sefaletin utanç verici olduğunu açıkladı: “Mülteciler eski bir çöplükte tutuluyor. Toprak zehirli. Özellikle genç erkek mülteciler buraya kapatılıyor. Çünkü oradaki yönetim, bu durumun üstesinden gelecek durumda değil. Burası küçük bir yer ve binlerce mülteciyi kaldıramaz. Ama buna rağmen başka yerlerden mülteciler buraya gönderiliyor. Şimdi bir de şiddet uygulanıyor. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Bu kamptan çıkıp başka yere gitmek isteyenleri polis dövüyor ve şiddet kullanıyor.”
‘POLİS GASP EDİYOR’
Buradan yasa dışı yollarla Hırvatistan’a geçen mültecilerin bu sefer Hırvatistan’da polis tarafından sistematik olarak gasp edildiğini ve soyulduğunu belirten Marquardt, şöyle devam etti: Cep telefonları kırılıyor ve yasa dışı yoldan tekrar Bosna’ya geri gönderiliyor. Hırvatistan’da sığınma başvurusunda bulunamadıkları gibi yoğun şiddete maruz kalıyorlar. Bu Avrupa için de onursuz bir durum. Avrupa ülkeleri mültecileri Avrupa’ya gelmekten korkutmak ve caydırmak için bu kampları bilinçli olarak muhafaza ediyorlar. Çünkü Avrupa iç politikasında artık ‘insan onuru dokunulmazdır’ ilkesi değil, ‘insan onurunun dokunulmazlığı herkes için geçerli değil’ ilkesi geçiyor.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle