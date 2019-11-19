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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
19.11.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

‘AB bu sefalete göz yumuyor’

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‘AB bu sefalete göz yumuyor’

Avrupa Parlamentosu Yeşiller milletvekili Erik Marquardt, mültecilerin Balkan ülkelerinde tamamen bir sefalet içinde yaşadıklarını ve Avrupa’nın buna bilerek göz yumduğunu söyledi.

SÜDDEUTSCHE Zeitung gazetesinin online haber portalına konuşan Marquardt, özellikle Bosna’daki Vucjak kampında sefaletin utanç verici olduğunu açıkladı: “Mülteciler eski bir çöplükte tutuluyor. Toprak zehirli. Özellikle genç erkek mülteciler buraya kapatılıyor. Çünkü oradaki yönetim, bu durumun üstesinden gelecek durumda değil. Burası küçük bir yer ve binlerce mülteciyi kaldıramaz. Ama buna rağmen başka yerlerden mülteciler buraya gönderiliyor. Şimdi bir de şiddet uygulanıyor. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Bu kamptan çıkıp başka yere gitmek isteyenleri polis dövüyor ve şiddet kullanıyor.”

‘AB bu sefalete göz yumuyor’

‘POLİS GASP EDİYOR’
Buradan yasa dışı yollarla Hırvatistan’a geçen mültecilerin bu sefer Hırvatistan’da polis tarafından sistematik olarak gasp edildiğini ve soyulduğunu belirten Marquardt, şöyle devam etti: Cep telefonları kırılıyor ve yasa dışı yoldan tekrar Bosna’ya geri gönderiliyor. Hırvatistan’da sığınma başvurusunda bulunamadıkları gibi yoğun şiddete maruz kalıyorlar. Bu Avrupa için de onursuz bir durum. Avrupa ülkeleri mültecileri Avrupa’ya gelmekten korkutmak ve caydırmak için bu kampları bilinçli olarak muhafaza ediyorlar. Çünkü Avrupa iç politikasında artık ‘insan onuru dokunulmazdır’ ilkesi değil, ‘insan onurunun dokunulmazlığı herkes için geçerli değil’ ilkesi geçiyor.”

‘AB bu sefalete göz yumuyor’

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