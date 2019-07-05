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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
05.07.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

‘AB, bu kadar sorun varken miskin davranmamalı’

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‘AB, bu kadar sorun varken miskin davranmamalı’

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in sürpriz bir şekilde AB Komisyon Başkanlığı’na önerilmesi tartışmaları sürüyor. Hükümet ortağı SPD ve muhalefet partileri von der Leyen’in AB Komisyon Başkanı olmasına karşı çıkarken, Alman kamuoyu da sonuçtan memnun değil.

ARD televizyonun yaptığı ankete göre Almanların yüzde 56’sı von der Leyen’in Komisyon Başkanlığı için iyi bir seçim olmadığı görüşünde. Yüzde 33 ise bu makama uygun görüyor. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble de AB liderleri arasındaki uzlaşmayı eleştirdi. Ancak yine de von der Leyen’e destek çıktı: “Ben Ursula von der Leyen’in iyi bir Komisyon Başkanı olacağına inanıyorum. Fakat seçilir mi, onu bilemem. Dünyanın çivisi daha fazla kopmadan, Avrupa’nın daha hızlı kararlar alması gerekir. Öyle miskin hareket etmeye devam edemez. AB, dünyada bu kadar sorun yaşanırken haftalarca kim hangi koltuğa oturacak sorunuyla uğraşamaz.”

OYLAMA 16 TEMMUZ’DA YAPILACAK
Ursula von der Leyen’in AB Komisyon Başkanlığı 16 Temmuz’da Avrupa Parlamentosu tarafından oylanacak. Von der Leyen’in ilk turda 751 milletvekilinden salt çoğunluğun oylarını alması gerekiyor. Eğer seçimi kaybederse, Komisyon Başkanı olamıyor. Bu durumda AB liderleri dört hafta içinde parlamentoya yeni bir isim önermek zorunda.

 

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