AB, Almanya’nın 380 milyon Euro’luk Condor desteğine onay verdi
AB Komisyonu, iflas eden Thomas Cook’un Almanya’daki hava yolu iştiraki Condor’a hükümetin mali yardım yapmasının AB kamu destek kurallarıyla uyumlu olduğunu açıkladı.
AÇIKLAMADA, 380 milyon Euro’luk geçici kredinin havacılık hizmetlerinin devamına katkı sağlayacağı ve sektörde rekabeti bozmayacağı ifade edildi. Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasını açıklanmasının ardından Almanya’da federal hükümetle Hessen Eyalet yönetiminin, şirketin ülkedeki hava yolu iştiraki olan Condor’a 380 milyon Euro’luk destek verileceğini açıklamıştı.
AB KOMİSYONU’NUN GÖREV ALANINDA
Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu’nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.
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