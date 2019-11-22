Aachen’da bir Türk’e ait iki araç kundaklandı
Almanya’nın Aachen kentinde araç kiralama şirketi bulunan Türk iş insanı Yılmaz Akbaş’a ait iki araç kundaklandı. Dün gece saat 23.45 sıralarında meydana gelen olay sonrası yanan iki minibüs kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sardığı üçüncü araçta da büyük hasar oluştu.
ÇEVRE sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından polis yanan araçları incelemek üzerine otoparka çekti ve olayla ilgili soruşturma başlattı. 7 yıldır araç kiralama işiyle uğraştığını belirten Akbaş, hiç kimseyle bir sorunları olmadığı halde daha önce de iş yerlerine yönelik kundaklama girişiminde bulunulduğunu ve bunun ikinci saldırı olduğunu söyledi.
‘BU İKİNCİ SALDIRI’
Can kaybı ya da yaralanma olmamasının kendilerini teselli ettiğini söyleyen Akbaş, “İlk teşebbüs iki saldırgan tarafından 5 Kasım’da yapılmıştı. O gün hava aşırı yağışlı olduğundan saldırganlar çok şükür hedeflerine ulaşamadı. Aracın ön camı kırılmış ve benzin bidonu görünce polise haber verdik. Gelip incelediler, kamera kayırlarını da aldılar ancak sonuç çıkmadı. İki hafta sonra herhangi bir şüpheli bulunamadığından dosya kapatıldı diye savcılıktan yazı geldi” dedi. Akbaş, kundaklamanın arka planında ırkçıların olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle