Aachen Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi açıldı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Aachen kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı ‘Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi’ açıldı.
AÇILIŞTA yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapan KRV Eyalet Başbakanı Armin Lashed, hangi dinden, ırktan ve milletten olursa olsun herkesin KRV’de barış ve hoşgörü içinde yaşadığını söyledi. Lashed, “Uzun yıllar önce bu ülkeye gelen, bu ülkenin refahına ve kalkınmasına katkı sunan insanlar, nereden gelirse gelsin, buranın bir parçasıdır. Burada yaşayan Müslümanlar Almanya’ya ve Avrupa’ya aittir” dedi.
Müslümanlar için mübarek olan ramazan ayının yaklaştığını hatırlatan Lashed, bu yıl başbakanlık binasında ilk kez bir iftar daveti vereceklerini kaydetti.
Cami Derneği Başkanı Abdulrahman Kol da şehirlerinde 1977’de başlayan camileşme sürecinin, yönetim, cemaat ve hayırsever dostların destekleriyle bugüne geldiğini söyledi. Kol, “Biz Türkiye asıllı göçmenler olarak, topluma layıkıyla katkımızı sağlamak için alt yapısını hazırladık. Artık merkezimizin tam teşekküllü hizmet verebilmesi için, şehir idaremizle politikacılarımızın desteklerinin hızlandırılması gerektiğinin altını bu vesileyle çizmek isterim” diye konuştu.
Açılışa, Aachen Büyükşehir Belediye Başkanı Marcel Philipp, Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, DİTİB yetkilileri, kentin yerel yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle