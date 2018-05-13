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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
13.05.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Aachen Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi açıldı

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Aachen Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi açıldı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Aachen kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı ‘Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi’ açıldı.

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  • Aachen Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi açıldı
  • Aachen Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi açıldı
  • Aachen Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi açıldı
  • Aachen Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi açıldı
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AÇILIŞTA yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapan KRV Eyalet Başbakanı Armin Lashed, hangi dinden, ırktan ve milletten olursa olsun herkesin KRV’de barış ve hoşgörü içinde yaşadığını söyledi. Lashed, “Uzun yıllar önce bu ülkeye gelen, bu ülkenin refahına ve kalkınmasına katkı sunan insanlar, nereden gelirse gelsin, buranın bir parçasıdır. Burada yaşayan Müslümanlar Almanya’ya ve Avrupa’ya aittir” dedi.

Müslümanlar için mübarek olan ramazan ayının yaklaştığını hatırlatan Lashed, bu yıl başbakanlık binasında ilk kez bir iftar daveti vereceklerini kaydetti.

Aachen Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi açıldı

Cami Derneği Başkanı Abdulrahman Kol da şehirlerinde 1977’de başlayan camileşme sürecinin, yönetim, cemaat ve hayırsever dostların destekleriyle bugüne geldiğini söyledi. Kol, “Biz Türkiye asıllı göçmenler olarak, topluma layıkıyla katkımızı sağlamak için alt yapısını hazırladık. Artık merkezimizin tam teşekküllü hizmet verebilmesi için, şehir idaremizle politikacılarımızın desteklerinin hızlandırılması gerektiğinin altını bu vesileyle çizmek isterim” diye konuştu.
Açılışa, Aachen Büyükşehir Belediye Başkanı Marcel Philipp, Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, DİTİB yetkilileri, kentin yerel yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

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