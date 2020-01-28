99 yaşında sahnelerden inmiyor

SEYİRCİNİN sevgilisi Köfer, 80 yıldır tiyatro sahnelerinden inmiyor, televizyon ekranlarından vazgeçmiyor. İlerleyen yaşına rağmen okuma günleri düzenliyor. Hayatını ‘99 ve Hiç De Sessiz Geçmedi’ adlı kitabında anlattı. Bu yıl hem okuma günleri hem de tiyatro için ülkeyi gezecek. Köfer’in hayat hikâyesi Doğu Almanya’da başladı. Oyunculuk kariyerini iki Almanya’nın birleşmesinden sonra da devam ettirdi. Doğu Almanya’da en çok sevilen oyunculardan biri olan KÖfer, son yıllarda izleyiciyi ekrana kilitleyen ‘In aller Freundschaft’, ‘Soko Leipzig’, ‘Ein starkes Team’ adlı doktor ve polisiye dizilerinde de rol aldı. Üretken bir kişiliğe sahip olan Köfer, 80 yaşındayken kurduğu tiyatro ile Almanya genelinde 15 yıl aralıksız sahnelere çıktı ve her yıl ortalama 50 oyun sahneledi.

‘EŞİM YARDIMCI OLUYOR’

Köfer, 108 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Johannes Heesters ile kendisinin karşılaştırılmasına ilişkin ise, “Onunla yaş yarışına girmek istemiyorum” dedi. Sosyal medyayı da kullanan Köfer, “Benim sosyal medya hesaplarımı ajansımın hazırladığı düşünülüyor. Bu doğru değil. Hepsini kendim yapıyorum. Eşim bana yardımcı oluyor. Çünkü o klavyeyi benden daha hızlı kullanabiliyor” diye konuştu.

En iyi gününü ise şöyle tanımlıyor asırlık oyuncu: “İyi bir uyku, iyi bir kahvaltı, bahçede köpeğimle biraz oyun ve akşam da tiyatroda arkadaşlarımı izlemek. Tabi tiyatroda kendim oynarsam daha da iyi olur günüm.” Gelecek ile ilgili planlarının olup olmadığıyla ilgili ise Köfer, “Kitabımın okuma günlerine katılacağım, yeni çekimler yapacağım, tatile çıkacağım ve ondan sora da bakarım” dedi.