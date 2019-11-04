96’ncı yıla Berlin’de coşkulu kutlama
CHP, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çorumlular Derneği, Tokatlılar Derneği ve HDB tarafından Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Cumhuriyet Balosu’na 600 davetli katıldı.
TITANIC Otel’de İstiklal Marşı’yla başlayan baloda, Cumhuriyet’in kuruluşunu anlatan konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Necmettin Halil Onan’ın Çanakkale’yi anlatan ‘Dur Yolcu’ adlı şiiri herkesi duygulandırdı: “Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir” dizelere davetliler tarafından ayakta alkışlandı.
CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyet’e sahip çıkmanın, onu korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Kolat, “Cumhuriyet, aydınlanmadır, evrensel değerlere geçiştir” dedi. Gece boyunca canlı müzik eşliğinde zeybek de oynandı, tango da çifte telli de.
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