96’ncı yıla Avrupa’da coşkulu kutlama: Sonsuza kadar yaşatacağız

AVRUPA Birliği’nin de başkenti olan Belçika’nın Brüksel kentindeki 29 Ekim Cumhuriylet Bayramı kutlamalarına Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ve eşi Simay Gümrükçü ev sahipliği yaptı. Bozar Brüksel kültür ve sanat merkezindeki resepsiyona Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Bozay, Belçikalı üst düzey yetkililer, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatik ve askeri erkandan çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj davetlilerle paylaşıldı.

Türkiye’nin insani yardım konusundaki gayretlerinin anlatıldığı konuşmalarda dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkenin de Türkiye olduğu vurgulandı. Program kapsamında dünyaca ünlü piyanist İdil Biret konser verdi. VATIKAN

TÜRKİYE KAZANIMLARINI KORUYACAKTIR

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın Cumhuriyet’in 96. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle büyükelçilik rezidansındaki verdiği resepsiyon, Vatikan ve Roma’daki iş, sanat, akademi ve diplomatik erkandan çok sayıda kişiyi bir araya getirdi. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan ederek, tarihte yeni bir sayfa açtığını dile getiren Göktaş, “Stratejik ama zorlu bir coğrafyada yer alan Türkiye, Cumhuriyet dönemindeki kazanımlarını koruma konusunda kararlıdır” dedi.

Türkiye’nin terör örgütlerine karşyı yürüttüğü Barış Pınarı harekatı hakkında da bilgiler veren Göktaş “Bu bir etnik mesele değildir, tamamen terörle mücadeleye yönelik bir hamledir ve uluslararası hukuka uygundur” dedi. HOLLANDA

ŞATODA KUTLADILAR

Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği ile Amsterdam, Rotterdam ve Deventer Başkonsoloslukları tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla Wassenaar kentindeki De Wittenburg Şatosu’nda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Elçi-Müsteşar Alper Yüksel, Askeri Ataşe Yarbay Kahraman Bozkurt, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Fernando Arias, Hollanda’nın Denk Partisi Milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk, Hollanda’daki NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görev yapan Türk askerler, başkonsoloslar, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, büyükelçilik çalışanları, farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren her alanda yürütülen kalkınma mücadelesine işaret eden Büyükelçi Dişli, 100. yıla doğru milletin her alanda yeni başarılara imza atmış olacağına inançlarının tam olduğunu söyledi. LONDRA

MİLLETİMİZİN EN BÜYÜK BAYRAMI

İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu’nun Londra’da düzenlediği 96. yıl kutlamalarında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Britanya bayrakları açıldı.

KKTC Londra Konsolosu Aslı Erkmen, Enfield Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Özaydın, Hackney Belediye Meclis Üyesi M. Can Özşen, Dr. Ali Tekin Atalar, Ümit Zileli, Prof. Dr. Belma Ötüş Baskett, CHP İngiltere Birliği Başkanı Kazım Gül, gazeteciler, tiyatrocu, oyuncu ve sanatçıların katıldığı baloda konuşan İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Jale Özer “Bu en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımız tüm milletimize kutlu olsun. Onu hep birlikte sonsuza kadar yaşatacağız” dedi. Programda Londralı sanatçılardan Özgür Canyurt, Ercüment İbrahim, Hüseyin Cemgünal, Dilek Altunkaş ve koro şefi Dilde Adalı yönetimindeki Hoş Seda Korosu konser verdi. Azeri müzisyenler eşliğinde sahneye çıkan Azeri sanatçı Aysu Zencani de şarkılar seslendirdi. ARNAVUTLUK

100 YIL SONRA DA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da da Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vakıfta eğitim gören çocukların katıldığı etkinlikte konuşan Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye’nin olgun bir devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, “Cumhuriyetle birlikte aynı zamanda Arnavutluk’la Türkiye arasındaki ebedi dostluk ve iş birliğinin de yıldönümünü kutluyoruz. 1923 yılında Türkiye’nin ebedi dostluk ve iş birliği anlaşması imzaladığı ülkelerin başında Arnavutluk geliyordu” dedi. Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşlarının Türk milletinin de desteğini arkasına alarak Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlattığını ve bunu başarıyla sonuçlandırdıklarını hatırlatan Yörük, Türkiye’nin neredeyse 100 yıl sonra o dönemin koşullarını aratmayacak zorluklarla Türkiye’nin güvenliğini ve geleceğini tehdit eden başka güçlerle ve kötü niyetli mihraklarla mücadele ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu etkinlikte öğrenciler Türkçe şarkı ve şiirler seslendirdi. Davetlilere Türk mutfağına ait lezzetler ikram edildi .