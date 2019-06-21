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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerAvrupa Haberleri94 yaşındaki Hüseyin dede anlattı: Binanın girişinde yakınlaştık. ‘5’inci kata çık geliyorum’ dedi...
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Avrupa
DHA
21.06.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

94 yaşındaki Hüseyin dede anlattı: Binanın girişinde yakınlaştık. ‘5’inci kata çık geliyorum’ dedi...

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94 yaşındaki Hüseyin dede anlattı: Binanın girişinde yakınlaştık. ‘5’inci kata çık geliyorum’ dedi...

Almanya’da bir süre çalışıp Türkiye’ye dönen 94 yaşındaki Hüseyin Ç., İstanbul Avcılar’da 60 yaşlarında yanına gelen bir kadının eve gitme teklifini kabul edince gece yastığının altında, gündüz cebinde taşıdığı birikiminden oldu.

AVCILAR’da yaşayan 94 yaşındaki Hüseyin Ç., kahvedeki arkadaşlarına yolda yürürken bir kadının yanına geldiğini, birlikte yürüdüklerini, eve gitme teklfini kabul ettiğini ama kadının kendisini gönderdiği eve gelmediğini anlattı. Arkadaşlarının uyarısıyla ceplerini kontrol eden Hüseyin dede soyulduğunu fark etti. Hüseyin Ç, çağrılan polis ekipleri tarafından Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifade verdi. Olayı anlatan Hüseyin dede, Merkez Mahallesi’nde her zaman olduğu gibi vakit geçirmek üzere kahvehaneye gitmek üzere evden ayrıldığını, yolda yanına yaklaşan 60 yaşlarında bir kadının kendisiyle konuştuğunu, evli olup olmadığını sorduğunu söyledi.

94 yaşındaki Hüseyin dede anlattı: Binanın girişinde yakınlaştık. ‘5’inci kata çık geliyorum’ dedi...

5’NCİ KATA ÇIK GELİYORUM
Konuşma sırasında kadına, eşinin birkaç yıl önce öldüğünü söylediğini belirten Hüseyin Ç, “Bana yakınlık göstererek ’Benim bir yerim var, geliyor musun’ dedi. Birlikte yürüdük. İlerideki bir binanın kapısının önünde durdu. Kapı açıldı, içeri girdik. Binanın girişinde yakınlaştık. Bana “5’inci kata çık, geliyorum” dedi. Çıktım, bir süre bekledim, gelen olmayınca binadan çıkıp, kahveye gittim. Başımdan geçeni anlattım. Bana ‘Soyulmuşsundur’ dediler. Hemen elimi cebime attım. Hırsız çalmasın diye geceleri evimde yastığımın altına, gündüzleri iç cebime sakladığım param yoktu” dedi.
Maaşının yanı sıra bir miktar birikimi olan Hüseyin Ç. “85 tane önünde 2, arkasında sıfır olan param vardı. Yiyeceğim para ayrı cebimdeydi, o duruyor” dedi. Hüseyin Ç.’nin şikayetiyle ilgili soruşturma sürüyor.

94 yaşındaki Hüseyin dede anlattı: Binanın girişinde yakınlaştık. ‘5’inci kata çık geliyorum’ dedi...

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