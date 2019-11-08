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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
08.11.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

910 aşırı sağcı silah ruhsatına sahip

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910 aşırı sağcı silah ruhsatına sahip

Almanya’da, İçişleri Komisyonunun kapalı oturumuna katılan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang’ın ifadesine yer veren RedaktionsNetzwerk Deutschland adlı internet sitesi, ülkede silah ruhsatına sahip aşırı sağcıların her geçen gün arttığına dikkati çekti.

HABERDE, geçen yıl sonunda bu rakamın 792 olduğu geçen 11 aylık sürede aşırı sağcılara 118 silah ruhsatı daha verildiği ve şu anki sayının 910 olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı’nın aşırı sağcıların silahsızlanması için çaba sarf ettiği belirtilen haberde, geçmiş yıllarda 570 aşırı sağcının silah ruhsatını da iptal ettiğine yer verildi. Ülkede hakim, savcı, siyasetçi ve kuyumcu haricindeki kişilerin büyük silahlar için ruhsat alma şansının hemen hemen olmadığı vurgulandı.
Almanya’da geçen ay Halle kentinde yaşanan ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan aşırı sağcı saldırının ardından iktidar geçen hafta aşırı sağ kaynaklı suçlara karşı dokuz maddelik bir önlemler paketi hazırlanmıştı. Bu maddelerden biri de silah yasasının sertleştirilmesi olmuş ve silah edinmek isteyenler hakkında Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından yapılacak inceleme ile bu şahısların anayasaya aykırı derneklere üye olmalarının tespit edilmesi durumunda, silah sahibi olmalarının engelleneceği belirtilmişti.

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