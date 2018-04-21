91 yaşındaki kadın, vergi kaçırmaktan hapis yatacak
Belçika’da vergi kaçırmakla suçlanan 91 yaşındaki kadın, 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.
GENT kentindeki mahkemede görülen duruşmanın ardından kararını açıklayan hakim, 91 yaşındaki kadın ve oğlunun vergi kaçırdığına hükmetti.
Milyonlarca euroyu Lüksemburg ve Panama’daki off-shore şirkete aktaran kadın, cezasının altı ayını cezaevinde geçirecek, 10 ayı için ise denetimli serbestlikten faydalanacak.
12,3 milyon euroluk gelirini vergi denetçilerine açıklayamayan kadının 600 bin euro da ceza ödemesine karar verildi.
Kadının oğlu da 8 ay hapis ve 240 bin euro para cezasına çarptırıldı.
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