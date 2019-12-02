91 yaşındaki demanslı kadını yastıkla boğan caniye ömür boyu!
Almanya’da 91 yaşındaki kadını yastıkla boğarak öldüren 75 yaşındaki sanığa, ömür boyu hapis cezası verildi.
HAMBURG’da görülen davanın hakimi Matthias Steinmann, 91 yaşındaki demans hastası ve görme özürlü kadını 7 Eylül 2017 yılında önceleri 37 kez dolandırarak 250 bin Eurosu’nu zimmetine geçiren ve daha sonra yaşlı kadına eziyet edip canice yaslıkla boğarak öldüren 75 yaşındaki sanığı ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Sanığın iki avukatı, beraat etmesi gerektiğini ileri sürerek kararı temyiz ettireceklerini söylediler.
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