9 yıl sonra ‘Işıkları Söndürseler Bile’ ile döndüler
Türk rock grubu MaNga, 9 yıl aradan sonra İngiltere’nin başkenti Londra’da sevenleriyle buluştu. Konser büyük ilgi gördü.
LONDRA’NIN Highbury Islington bölgesindeki O2 Academy Islington’da sevilen şarkılarıyla Manga dineleyicilerine unutulmaz dakikalar yaşattı. 2 saat sahnede kalan gruba sevenleri de eşlik etti.
Konser programlarına ‘Işıkları Söndürseler Bile’ şarkısıyla başlayan grup, ‘Beni Benimle Bırak’, ‘Cevapsız Sorular’, ‘Bir Kadın Çizeceksin’, ‘Yad Eller’ ve ‘Gel’in de aralarında yer aldığı sevilen eserlerini seslendirdi. Londralılar gece sonunda grubu sahneden alkışlarla uğurlandı.
SUDDEN EXIT YİNE SAHNEDE
Solist, besteci ve söz yazarı Ferman Akgül, Özgür Can Öney (baterist), Yağmur Sarıgül (elektro gitar) ve Cem Bahtiyar’dan (bas gitar) oluşan grubun konserinden önce İngiltere’nin ilk Türk rock grubu Sudden Exit de eserler seslendirdi.
Londra’da Duman, Haluk Levent, Manga, Emre Aydın, Hayko Cepkin, Yaşar Kurt, Model gibi topluluk ve solistlerle aynı sahnelerde verdikleri konserlerden tanınan Sudden Exit de müzikseverlerden büyük alkış aldı.
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