9 ülke gezen Fransız motosikletçiler Türkiye’ye hayran kaldı
Fransa’nın başkenti Paris’ten yola çıkan 35 motosikletçi, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan’ın ardından gittikleri Türkiye’deki gezileri kapsamında Batman’ı ziyaret etti. Türkiye’den sonra turun son ayağı İran’a gidecek olan motosikletçiler toplamda 9 bin kilometre yol kat etmeyi hedefliyor.
BATMAN’da konaklayan motosikletçilerin grup şefi Eric Massiet Ovbiest, Fransa’dan başladıkları turu İran’da bitireceklerini belirterek, Türkiye’de gördükleri yerlerden etkilendiklerini söyledi. Ovbiest, “Türkiye’deki güzergahta İstanbul, Nevşehir, Ürgüp ve Hasankeyf gibi tarihi dokunun olduğu yerler bizi büyüledi. Buralar görülmeye değer yerler. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki insanlar yollarda bize tandır ekmeği ve organik ürünler ikram etti. Bir kez daha bu bölgeye gelmek istiyoruz” dedi.‘HİÇBİR SORUNLA KARŞILAŞMADIK’
Fransız motosikletçi Castellazzi Freonçova ise, Türkiye’deki gezilerinin mükemmel gittiğini ifade ederek, “İlk kez Kapadokya, Ürgüp ve Hasankeyfi görüyorum. Tarihi dokunun olduğu yerler mükemmel. Buranın gastronomisi de harika. Lezzetli mahalle yemekleri olan Güneydoğu gezilecek bir bölge. Motosiklet yolculuğu benim için bir tutku oldu. Doğayla, insanlarla ve yolla etkileşim halinde olmak kadar güzel bir şey yok. Bölgede hiçbir sorunla karşılaşmadık. Havaların serinlediği güz döneminde motosikletle 9 ülkeyi dolaşmanın keyfini yaşıyoruz” diye konuştu.
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