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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
04.10.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

9 ülke gezen Fransız motosikletçiler Türkiye’ye hayran kaldı

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9 ülke gezen Fransız motosikletçiler Türkiye’ye hayran kaldı

Fransa’nın başkenti Paris’ten yola çıkan 35 motosikletçi, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan’ın ardından gittikleri Türkiye’deki gezileri kapsamında Batman’ı ziyaret etti. Türkiye’den sonra turun son ayağı İran’a gidecek olan motosikletçiler toplamda 9 bin kilometre yol kat etmeyi hedefliyor.

BATMAN’da konaklayan motosikletçilerin grup şefi Eric Massiet Ovbiest, Fransa’dan başladıkları turu İran’da bitireceklerini belirterek, Türkiye’de gördükleri yerlerden etkilendiklerini söyledi. Ovbiest, “Türkiye’deki güzergahta İstanbul, Nevşehir, Ürgüp ve Hasankeyf gibi tarihi dokunun olduğu yerler bizi büyüledi. Buralar görülmeye değer yerler. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki insanlar yollarda bize tandır ekmeği ve organik ürünler ikram etti. Bir kez daha bu bölgeye gelmek istiyoruz” dedi.

9 ülke gezen Fransız motosikletçiler Türkiye’ye hayran kaldı
‘HİÇBİR SORUNLA KARŞILAŞMADIK’
Fransız motosikletçi Castellazzi Freonçova ise, Türkiye’deki gezilerinin mükemmel gittiğini ifade ederek, “İlk kez Kapadokya, Ürgüp ve Hasankeyfi görüyorum. Tarihi dokunun olduğu yerler mükemmel. Buranın gastronomisi de harika. Lezzetli mahalle yemekleri olan Güneydoğu gezilecek bir bölge. Motosiklet yolculuğu benim için bir tutku oldu. Doğayla, insanlarla ve yolla etkileşim halinde olmak kadar güzel bir şey yok. Bölgede hiçbir sorunla karşılaşmadık. Havaların serinlediği güz döneminde motosikletle 9 ülkeyi dolaşmanın keyfini yaşıyoruz” diye konuştu.

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