8’i Avrupa, 8’i Türkiye’den...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri8’i Avrupa, 8’i Türkiye’den...
GeriAvrupa 8’i Avrupa, 8’i Türkiye’den...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
DHA
13.05.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

8’i Avrupa, 8’i Türkiye’den...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
8’i Avrupa, 8’i Türkiye’den...

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK), Maltepe Belediyesi ve vakfın yan kuruluşu olan Brandday.net işbirliğiyle düzenlediği Brandday.net 2. Bosphorus Awards ödül töreni, İstanbul’da gerçekleştirildi.

İSTANBUL’da Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ödül törenine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, TAVAK Vakfı Başkanı Faruk Şen, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Milletvekili Christian Berger, Oyuncu Wilma Elles, Birce Akalay ile iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Törende 8’i Avrupa, 8’i de Türkiye’den olmak üzere 16 kişi ödüle layık görüldü. Sunuculuğunu Gülgün Feyman’ın yaptığı tören TAVAK Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen’in açılış konuşmasıyla başladı. İlk olarak Prof. Dr. Faruk Şen, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a jüri özel ödülünü verdi. Kılıç plaketini almasının ardından konuklara bir konuşma yaptı.

‘ÇOK GÜZEL BİR AKŞAM OLDU’
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Türkiye ve Almanya arasında yıllarca köprü olarak hizmet vermiş bir Türk aydını Profesör Dr. Faruk Şen’in başkanlığında Türkiye’de de faaliyet gösteren TAVAK Vakfı’nın düzenlediği etkinliğe özellikle Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Çok güzel bir akşam. Hem yurt dışından dostlarımız burada, hem de Türkiye’den iki kültür ve inanç arasında hoşgörü köprüsü oluşturan insanların buluştuğu bir akşam oldu. Bize de farklı bir şey düştüyse, kendimizi mutlu hissediyoruz” dedi.

8’i Avrupa, 8’i Türkiye’den...

‘KÖPRÜ OLMAK İSTİYORUZ’
Faruk Şen ise “TAVAK 9 yıldır Türkiye’de çalışan bir vakıf. Hedefimiz Türkiye ile AB arasında bir köprü görevi olmak. İstanbul Kavacık’ta bir üniversite projemiz var. Bizim beş yıldır Brandday.net isimli bir gazetemiz var. İnternet gazetesiyle birlikte her beş yılda bir ödül töreni düzenliyoruz. 8 Avrupalı, 8 Türke halk oylamasıyla ödül veriyoruz. Bunu bu sefer Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirdik. Hedefimiz Türkiye ile Avrupa arasında köprü görevi yapmak” dedi.

‘O DA ALMAN KÖKENLİ’
Ödül alanlardan biri olan iş adamı Turgut Torunoğulları, “Başta Faruk Bey’e teşekkür ediyoruz, o da Alman kökenli biliyorsunuz. Güzel bir duygu, böyle değerli insanların yanında böyle güzel bir ödül almak insanı onurlandırıyor. Ben bu ödülü sadece kendi adıma almıyorum, yurt dışında yaşayan 6 milyona yakın vatandaşımız adına alıyorum” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cinsel taciz iddiasından sonra Koh Lanta yayından kaldırıldı

Çağrı merkezi operatörleri tehditler üzerine şikayette bulundu

'Türk siyasetçileri biz de yasaklayalım'

İstanbul-Zürih uçağında şok... Yanındaki yolcuya zorla yoğurt yedirmeye kalktı, 20 dakika boyunca bağırdı!