8’i Avrupa, 8’i Türkiye’den...

İSTANBUL’da Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ödül törenine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, TAVAK Vakfı Başkanı Faruk Şen, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Milletvekili Christian Berger, Oyuncu Wilma Elles, Birce Akalay ile iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Törende 8’i Avrupa, 8’i de Türkiye’den olmak üzere 16 kişi ödüle layık görüldü. Sunuculuğunu Gülgün Feyman’ın yaptığı tören TAVAK Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen’in açılış konuşmasıyla başladı. İlk olarak Prof. Dr. Faruk Şen, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a jüri özel ödülünü verdi. Kılıç plaketini almasının ardından konuklara bir konuşma yaptı.

‘ÇOK GÜZEL BİR AKŞAM OLDU’

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Türkiye ve Almanya arasında yıllarca köprü olarak hizmet vermiş bir Türk aydını Profesör Dr. Faruk Şen’in başkanlığında Türkiye’de de faaliyet gösteren TAVAK Vakfı’nın düzenlediği etkinliğe özellikle Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Çok güzel bir akşam. Hem yurt dışından dostlarımız burada, hem de Türkiye’den iki kültür ve inanç arasında hoşgörü köprüsü oluşturan insanların buluştuğu bir akşam oldu. Bize de farklı bir şey düştüyse, kendimizi mutlu hissediyoruz” dedi.





‘KÖPRÜ OLMAK İSTİYORUZ’

Faruk Şen ise “TAVAK 9 yıldır Türkiye’de çalışan bir vakıf. Hedefimiz Türkiye ile AB arasında bir köprü görevi olmak. İstanbul Kavacık’ta bir üniversite projemiz var. Bizim beş yıldır Brandday.net isimli bir gazetemiz var. İnternet gazetesiyle birlikte her beş yılda bir ödül töreni düzenliyoruz. 8 Avrupalı, 8 Türke halk oylamasıyla ödül veriyoruz. Bunu bu sefer Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirdik. Hedefimiz Türkiye ile Avrupa arasında köprü görevi yapmak” dedi.

‘O DA ALMAN KÖKENLİ’

Ödül alanlardan biri olan iş adamı Turgut Torunoğulları, “Başta Faruk Bey’e teşekkür ediyoruz, o da Alman kökenli biliyorsunuz. Güzel bir duygu, böyle değerli insanların yanında böyle güzel bir ödül almak insanı onurlandırıyor. Ben bu ödülü sadece kendi adıma almıyorum, yurt dışında yaşayan 6 milyona yakın vatandaşımız adına alıyorum” dedi.