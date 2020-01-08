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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 08.01.2020 - 13:03,Son Güncelleme:/

87 yaşındaki kadın, temizlik aracının altında kaldı

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87 yaşındaki kadın, temizlik aracının altında kaldı

Almanya’nın Augsburg kentinde meyana gelen görünmez kaza, 87 yaşındaki bir kadının yaşamına mal oldu.

POLİSİN verdiği bilgiye göre, yayalara yeşil ışık yandığı sırada sağa dönmek isteyen sokakları temizleyen kamyonun sürücüsü bekledi. Yayalar geçince de hareket etti. Ancak sürücü, bu sırada yavaş yürüyen yaşlı kadını fark edemedi ve ezdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, kamyon sürücüsüne psikolojik destek veriliyor. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

 

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