87 yaşındaki emekliye peynir çalmaktan üç ay hapis
Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde marketten peynir çalan 87 yaşındaki emekli Peter P., üç ay hapis cezası aldı. Hakim, hapis cezasını erteledi. Böylece yaşlı adam cezaevine girmekten kurtuldu.
BILD gazetesinde yer alan habere göre Bavyera’nın Münih kenti yakınlarındaki bir markette alış veriş yapan 87 aşındaki Peter P., ekmek satın aldı. Ekmeklerin arasına da üç küçük peynir paketi sakladı. Ekmeklerin parasını ödedi. Peynirlerin parasını ise ödemeden marketten ayrılmayı planladı. Ancak yakayı ele verdi. Hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Mahkemeye çıkan emekli ihtiyacı olduğunu ve karnı aç olduğu için peynirleri çaldığını itiraf etti. Hakim de işlediği suça karşılık sanığa önce üç ay hapis cezası verdi, ardından da cezayı erteledi.
Peter P. “Çok aptalca davrandım. Tabi ben profesyonel hırsız değilim” dedi. Marangoz olarak çalıştıktan sonra emekli olan Peter P. aylık 730 Euro emekli maaşı aldığını belirtirken, peynir çalmaya kalkışmasının da hata olduğunu itiraf etti. Maaşı yetmediği için zaman zaman aş evlerinden yemek aldığını, ancak her seferinde bulamadığını söyleyen yaşlı adamın daha önce beş kez, meyve suyu, rulo kağıt ve ekmek çalmaktan poliste kaydı çıktı.
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