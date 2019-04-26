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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Bild
26.04.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

87 yaşındaki emekliye peynir çalmaktan üç ay hapis

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87 yaşındaki emekliye peynir çalmaktan üç ay hapis

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde marketten peynir çalan 87 yaşındaki emekli Peter P., üç ay hapis cezası aldı. Hakim, hapis cezasını erteledi. Böylece yaşlı adam cezaevine girmekten kurtuldu.

BILD gazetesinde yer alan habere göre Bavyera’nın Münih kenti yakınlarındaki bir markette alış veriş yapan 87 aşındaki Peter P., ekmek satın aldı. Ekmeklerin arasına da üç küçük peynir paketi sakladı. Ekmeklerin parasını ödedi. Peynirlerin parasını ise ödemeden marketten ayrılmayı planladı. Ancak yakayı ele verdi. Hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Mahkemeye çıkan emekli ihtiyacı olduğunu ve karnı aç olduğu için peynirleri çaldığını itiraf etti. Hakim de işlediği suça karşılık sanığa önce üç ay hapis cezası verdi, ardından da cezayı erteledi.
Peter P. “Çok aptalca davrandım. Tabi ben profesyonel hırsız değilim” dedi. Marangoz olarak çalıştıktan sonra emekli olan Peter P. aylık 730 Euro emekli maaşı aldığını belirtirken, peynir çalmaya kalkışmasının da hata olduğunu itiraf etti. Maaşı yetmediği için zaman zaman aş evlerinden yemek aldığını, ancak her seferinde bulamadığını söyleyen yaşlı adamın daha önce beş kez, meyve suyu, rulo kağıt ve ekmek çalmaktan poliste kaydı çıktı.

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