86 yaşında eş katili oldu
Almanya’nın Dülmen beldesinde 86 yaşındaki yaşlı kadın aynı yaştaki eşini öldürdü. Gözaltına alınan eş katili yaşlı kadın psikiyatri kliniğe kaldırıldı.
Polisten alınan bilgiye göre yaşlı adamın akrabaları, kendisinden haber alamayınca ilk yardım ekiplerini harekete geçirdi. Eve gelen ekipler yaşlı adamın cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk inceleme sonucu, yaşlı adamın ölümünün doğal olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine polis devreye girdi. Cinayet masası ekipleri ilk sorgudan sonra yaşlı adamın eşi tarafından öldürüldüğünü belirledi. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan eş katili kadın, psikiyatri kliniğine kaldırıldı. Polis şimdi kadının eşini neden öldürdüğünü araştırıyor.
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