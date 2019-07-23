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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Yunus ÜLGER / HERTEN
23.07.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

86 kişi polise başvurdu: Türk seyahat bürosu sahibi aranıyor

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86 kişi polise başvurdu: Türk seyahat bürosu sahibi aranıyor

Herten kentinde bulunan City Reisen’ın sahibi Serdar Ö., dolandırıcılık suçlamasıyla polis tarafından aranıyor. Polis sözcüsü Andreas Wilming Weber, şimdiye kadar 86 mağdurun kendilerine şikayette bulunduğunu, bunların sayısının daha fazla olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herten kentinde seyahat bürosu işleten 39 yaşındaki Serdar Ö., çok sayıda kişiyi dolandırmak suçlamasıyla aranıyor. Herten’in bağlı olduğu Recklinghausen polisi, City Reisen’ın sahibi Serdar Ö.’nün her yerde arandığını bildirirken, mağdurlar da sosyal medyada şikayetlerini anlatıyor. Mağdurlar, Serdar Ö.’nün müşterilerinden topladığı paralarla birlikte Türkiye’ye kaçtığını ileri sürüyor.

86 kişi polise başvurdu: Türk seyahat bürosu sahibi aranıyor

‘TÜRKİYE’YE KAÇTI’ İDDİASI
Hürriyet’e açıklama yapan Recklinghausen Polisi sözcüsü Andreas Wilming Weber, Serdar Ö. hakkında ceza kovuşturması başlatıldığını bildirerek, nerede olduğu konusunda henüz bir ipucu bulunmadığını söyledi. Türkiye’ye kaçtığı yönünde sosyal medyada haberler yer aldığını, ancak bu konuda ellerinde kesin bir bilgi olmadığını kaydetti.

ZARAR 1 MİLYONUN ÜZERİNDE
Şimdiye kadar kendilerine 86 mağdurun şikayette bulunduğunu bildiren polis sözcüsü, toplam mağdur sayısının bundan daha fazla olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Weber, tüm mağdurlardan ellerindeki bilet ve diğer seyahat belgeleriyle polise başvurmalarını istedi. Sosyal medyada bir milyonun üzerinde zarardan söz edilirken, polis zararın tutarı hakkında ellerinde henüz bir veri bulunmadığını söyledi.

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