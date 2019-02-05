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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Foto: Arşiv
05.02.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

84 maçta 92 gol!

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84 maçta 92 gol!

Beşiktaş'ın genç yeteneği Oğuzhan Akgün'ü profesyonel yaptı.

Beşiktaş altyapısında dikkat çeken bir performans sergileyen 17 yaşındaki Oğuzhan Akgün, siyah beyazlı kulüple 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Altyapı hocalarının yönetime verdiği rapor sonucunda Beşiktaş'ta kalan oyuncu siyah beyazlı forma altında altyapılarda çıktığı 84 maçta 92 gol attı.

Beşiktaş, devre arası transfer döneminin ardından altyapısında sergilediği performansla dikkat çeken Oğuzhan Akgün ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Altyapı hocalarının yönetime raporlandırdığı futbolcu için vakit kaybetmeyen siyah beyazlı idareciler 17 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık kontrat yaptı.

Siyah beyazlı forma ile şimdiye kadar altyapılarda 84 maça çıkan oyuncu 92 gol atma başarısı gösterdi.

Gösterdiği performansla birçok büyük takımın da ilgisini çeken oyuncunun gelecek dönemlerde Türk futbolunda adından çokça söz ettireceği ifade ediliyor.

84 maçta 92 gol
17 yaşındaki Oğuzhan Akgün, Beşiktaş altyapısında sergilediği performansın ardından 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

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