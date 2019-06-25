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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
25.06.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

82 yaşındaki ‘iyilik köprüsü’

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82 yaşındaki ‘iyilik köprüsü’

‘Hollanda Kraliyet Nişanı’ sahibi Kırklarelili 82 yaşındaki Zehra Türker, Türkiye ile Hollanda arasında ‘iyilik köprüsü’ kurdu.

TÜRKER, 39 yıl önce Kırklareli’nin Vize ilçesinden Hollanda’ya giderek eşinin çalıştığı Lahey’e yerleşti. Bir süre çevreyi tanımaya çalışan ve Flemenkçe öğrenen Zehra Türker, gönüllü olarak yardımseverlerle çalışmalara katıldı. Türker, Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine Hollanda’dan, Hollanda’daki yardıma muhtaçlara ise Türkiye’den yardımlar buldu, yaralarına merhem oldu. Türker, iki ülke arasındaki dostluğun bir adım ileriye taşınmasına da katkı sağladı.
Hollanda’da çevresindekilerin dikkatini çeken Türker, nisan ayında Lahey kentindeki Diligentia Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törende, ‘Kraliyet Nişanı’nı Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke’nin elinden aldı.

82 yaşındaki ‘iyilik köprüsü’

‘SEVE SEVE ÇALIŞTIM’
Memleketi Vize’ye gezmeye giden Türker, 1980’de Hollanda’da çalışan eşini ziyarete geldiğini ve bir daha geri dönemediğini söyledi. Hollandalılar ile birlikte gönüllü çalışmalar yürüttüğünü belirten Türker, her zaman dürüst ve doğru çalışmalar içinde yer aldığını söyledi. Türker, “Yıl içerisinde birçok engelliye tekerlekli sandalye, işitme cihazı, iftar programları ile öğrencilere giyim yardımlarında bulunuyoruz. Bazı ihtiyaç sahibi ailelere ise gıda ve maddi yardımlarda da bulunuyoruz. Bu çalışmalar iki ülke hayırseverlerinden topladığımız yardımlarla yapılıyor. Hollanda ile dostluğumuz ölünceye kadar devam edecek. Hep gönüllü yardım işlerinde çalıştım. Yaşlılar, engelliler ve çocuklara hep yardımcı olmaya çalıştım. Her zaman seve seve çalıştım, çalışmaya devam edeceğim” dedi.
Hollanda’da Türkiye’yi tanıtan bir müze kurulmasına vesile olduğunu, insanların yararına dernek kurduğunu anlatan Türker, “İki ülke arasında köprü olmaya çalıştım” dedi.

‘BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI’
‘Kraliyet Nişanı’ ile ödüllendirilmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu belirten ve Hollanda hükümetine teşekkür eden Türker, şöyle devam etti: “Türkiye ile Hollanda’nın dostluğunun bir adım daha ileriye gitmesi için ‘Kraliyet Nişanı’nı bana vermeye uygun görmüşler. Hollanda’da yaptığım gönüllü işlerden dolayı buna layık görülmem beni çok heyecanlandırdı ve anlatılamayacak kadar mutlu etti. En yaşlı Türk olarak bu madalyayı almanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben iyilik yaparken kimseden karşılık beklemiyorum. Bundan sonra yardımları ulaştırmaya devam edeceğim.”

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