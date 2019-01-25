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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
25.01.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü artık resmi tatil

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü artık resmi tatil

8 Mart, Almanya’da artık resmi tatil günleri arasına girdi. Berlin Parlamentosu‘nda SPD, Yeşiller ve Sol Parti’nin kabul oylarıyla kabul edilen yasa tasarısına CDU, FDP ve AfD ile iş çevreleri tepki gösterdi.

ALMANYA’da 16 eyalet içinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü resmi tatil ilan eden ilk ve tek eyalet Berlin oldu. Koalisyon hükümetini oluşturan SPD, Yeşiller ve Sol Parti’nin oylarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tatil olarak kabul eden yasa tasarısı meclisten geçti. Muhalefet partileri CDU, FDP ve aşırı sağcı AfD ise tasarıya karşı çıktı. CDU sözcüleri 8 Mart’ın tatil ilan edilmesiyle ilgili “Berlin artık Çin, Vietnam ve Kuzey Kore ile aynı düzeye geldi” dedi.

İŞ DÜNYASI: ÜRETİM BİNDE 3 AZALIR
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün resmi tatil olmasına iş çevreleri de tepki gösterdi. İşverenler, tatil günü nedeniyle üretimde azalma olacağını belirtti. İş çevreleri tatil günü nedeniyle üretimde binde üç oranında bir azalmanın olacağını iddia etti.
Almanya’da en az resmi tatil günü Berlin’de bulunuyor. 8 Mart’ın tatil ilan edilmesiyle birlikte eyalette yıllık resmi tatil gün sayısı 10’a çıktı. En fazla tatil günü ise Bavyera ve Baden Württemberg eyaletlerinde var. Bavyera’da yılda 13, Baden Württemberg’te ise yılda 12 gün resmi tatil bulunuyor.

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