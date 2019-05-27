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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
27.05.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Bremen’de SPD, 73 yıl sonra hezimete uğradı

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Bremen’de SPD, 73 yıl sonra hezimete uğradı

Almanya’nın Bremen eyaletinde dün yapılan eyalet meclisi ve yerel seçimlerde iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana sahip olduğu en güçlü parti sıfatını Hristiyan Demokrat Birlik’e (CDU) kaptırdı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, CDU oy oranını yüzde 3.9 oranında artırarak yüzde 26.3 oranında oy alırken, 73 yıl sonra koltuğunu kaptıran SPD yüzde 8.6 oy kaybıyla yüzde 24.2 oy aldı. Yeşiller’in oy oranı ise yüzde 17.8, Sol Parti yüzde 11.4 Hür Demokrat Parti yüzde 5.6, Almanya için Alternatif (AFD) yüzde 6.9 oranında oy aldı.

Bremen’de SPD, 73 yıl sonra hezimete uğradı
SONUÇLAR TARİHİ
Son kamuoyu yoklamaları SPD’nin oy kaybına uğrayacağına dikkat çekiyordu. Bremen Eyaleti Başbakanı ve Belediye Başkanı Carsten Sieling partisinin seçimlerde büyük bir hezimete uğradığını teslim etti. CDU Eyalet Teşkilatı’ndan Heiko Strohmann sonuçları, ‘tarihi’ diye nitelendirirken CDU’nun liste başı adayı Carsten Meyer-Heder, Yeşiller’le koalisyon görüşmeleri yürütme konusunda olumlu mesajlar verdi.

KATILIM YÜZDE 62-66
Bremen’de seçim komisyonu geçici resmi sonuçları çarşamba günü açıklayacak. Şu anki tabloya göre Bremen’de SPD, Sol Parti ve Yeşiller bir koalisyona gidebileceği gibi, SPD, Hür Demokrat Parti ve Yeşilller’in koalisyona gitmesi mümkün. Bunun yanı sıra Sosyal Demokratlar Hristiyan Demokrat Birlik’le ya da Hristiyan Demokrat Birlik, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller’le bir koalisyon hükümeti kurabilir. Bremen’de seçimlere katılım oranının dört yıl öncesine göre daha yüksek olduğu, yüzde 62-66 arasında olduğu tahmin ediliyor. Dört yıl önce seçimlere katılım oranı yüzde 50 civarındaydı.

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