72 hastayı nasıl öldürdüğünü anlatması 3,5 saat sürdü
Almanya’da 2000 ile 2005 yılları arasında 34 ile 96 yaş arasındaki 100 hastayı öldürmekle suçlanan 42 yaşındaki hasta bakıcı Nils Högel için karar aşamasına gelindi. Başsavcınin, Högel’in 72 hastayı nasıl öldürdüğünü ayrıntılı olarak anlatması 3.5 saat sürdü.
ALMANYA’da yüz hastayı öldürmekle suçlanan hastabakıcı Nils Högel, perşembe günü yapılan duruşmada Başsavcı Daniela Schiereck Bohlmann tarafından 72 hastayı öldürmekle suçlandı. Oldenburg’da görülen davada yargılanan sanık 42 yaşındaki hasta bakıcı Nils Högel, 2000 ile 2005 yılları arasında 34 ile 96 yaş arasındaki 100 hastayı öldürmekle suçlanıyordu. Sanık Nils Högel mahkemede verdiği ifadede 43 hastayı öldürdüğünü itiraf etmişti. Beş hastanın ölümünden kendisinin suçu olmadığını belirten Högel, diğer hastaları ise öldürüp öldürmediğini hatırlamadığını söylemişti.
KARAR 6 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK
Tüm tanıklar ve bilirkişiler dinlendiği için perşembe günü görülen duruşmada Başsavcı Daniela Schiereck Bohlmann, mütalaasını okudu. Sanığı 72 hatayı öldürmekle suçlayan Başsavcı Schiereck Bohlmann, sanığın itiraflarını da samimi bulduğunu söyledi. Başsavcı, 72 hastanın nasıl öldürüldüğünü ayrıntılı olarak anlatırken mütalaanın tamamlaması 3.5 saati buldu. Sanıkla ilgili karar 6 Haziran’da yapılacak duruşmada verilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle