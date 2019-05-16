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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
16.05.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

72 hastayı nasıl öldürdüğünü anlatması 3,5 saat sürdü

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72 hastayı nasıl öldürdüğünü anlatması 3,5 saat sürdü

Almanya’da 2000 ile 2005 yılları arasında 34 ile 96 yaş arasındaki 100 hastayı öldürmekle suçlanan 42 yaşındaki hasta bakıcı Nils Högel için karar aşamasına gelindi. Başsavcınin, Högel’in 72 hastayı nasıl öldürdüğünü ayrıntılı olarak anlatması 3.5 saat sürdü.

ALMANYA’da yüz hastayı öldürmekle suçlanan hastabakıcı Nils Högel, perşembe günü yapılan duruşmada Başsavcı Daniela Schiereck Bohlmann tarafından 72 hastayı öldürmekle suçlandı. Oldenburg’da görülen davada yargılanan sanık 42 yaşındaki hasta bakıcı Nils Högel, 2000 ile 2005 yılları arasında 34 ile 96 yaş arasındaki 100 hastayı öldürmekle suçlanıyordu. Sanık Nils Högel mahkemede verdiği ifadede 43 hastayı öldürdüğünü itiraf etmişti. Beş hastanın ölümünden kendisinin suçu olmadığını belirten Högel, diğer hastaları ise öldürüp öldürmediğini hatırlamadığını söylemişti.

72 hastayı nasıl öldürdüğünü anlatması 3,5 saat sürdü

KARAR 6 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK
Tüm tanıklar ve bilirkişiler dinlendiği için perşembe günü görülen duruşmada Başsavcı Daniela Schiereck Bohlmann, mütalaasını okudu. Sanığı 72 hatayı öldürmekle suçlayan Başsavcı Schiereck Bohlmann, sanığın itiraflarını da samimi bulduğunu söyledi. Başsavcı, 72 hastanın nasıl öldürüldüğünü ayrıntılı olarak anlatırken mütalaanın tamamlaması 3.5 saati buldu. Sanıkla ilgili karar 6 Haziran’da yapılacak duruşmada verilecek.

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