Jogi Löw, 60 yaşına giriyor

JOGİ Löw, 3 Şubat 1960'da Kara Ormanlar denilen Scharzwald bölgesinde 2 bin nüfuslu Schönau'da doğdu. Futbolcu olarak büyük başarılara imza atmadı, ama Löw kendini futbol profesörü, futbolu geliştiren, futbol öğretmeni olarak görüyor. 2006 yılından beri Alman milli takım teknik direktörü. Milli takım kaptanı Manuel Neuer de dahil şimdiki milli takım futbolcularının hiçbiri, Jogi Löw'den bir başka teknik direktör tanımadı. 50 yaşını milli takım teknik direktör olarak kutlayan Löw, şimdi pazartesi günü 60 yaşını da milli takım teknik direktörü olarak kutlayacak.

Löw 70 yaşını da milli takım teknik direktörü olarak kutlar mı? Bu soruyu “Böyle bir şeyi düşünemiyorum” diye yanıtladı. Löw 60 yaşına giriyor, ama emekliye ayrılmayı da henüz düşünmüyor. 2014'de Brezilya'da Alman milli takımını Dünya Şampiyonu yaparak, kupayı Almanya'ya getiren Löw şimdi bu yaz yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlanıyor. İlk turda dünya şampiyonu Fransa ile Avrupa şampiyonu Portekiz'e karşı çıkacak. Bu maçlar Löw'ün kaderini belirleyecek.