70 yaşındaki Şerif Kunt ilk maçına çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri70 yaşındaki Şerif Kunt ilk maçına çıktı
GeriAvrupa 70 yaşındaki Şerif Kunt ilk maçına çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
10.02.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

70 yaşındaki Şerif Kunt ilk maçına çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
70 yaşındaki Şerif Kunt ilk maçına çıktı

Mardin'de 2. Amatör Lig ekiplerinden Kızıltepe Gençlerbirliğispor'un yeni transferi 70 yaşındaki Şerif Kunt, takımıyla ilk maçına çıktı.

Osmaniye'de 2. Amatör Lig ekiplerinden Karaçay Gençlikspor'dan geçtiğimiz günlerde transfer edilen Şerif Kunt, takım kaptanı olarak 75 dakika sahada kaldı.

Şerif Kunt, Kızıltepe İlçe Stadı'nda oynanan Kızıltepe Gençlerbirliğispor-Mardin Yalım Gençlikspor maçında, ilk 11'de 9 numaralı formayla sahadaki yerini aldı.

Forvet mevkisinde görev yapan Şerif Kunt'un gol atma sevinci yaşayamadığı maçı Kızıltepe Gençlerbirliğispor 4-2'lik skorla kazandı.

Başkan Kılınç: "Gençlerimize taş çıkarttı"

Kızıltepe Gençlerbirliğispor Kulübü Başkanı Şükrü Kılınç, Şerif Kunt'un takımlarını seçtiği için mutlu olduklarını, buradaki sporculara örnek teşkil etmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Kılınç, şöyle konuştu:

"Kunt'un bölgede futbol oynama istediğini duyunca bazı arkadaşlar vasıtasıyla diyaloğa girdik. Büyük bir emek harcayarak transfer ettik. Şerif ağabey bizi kırmadı. Kulübümüzü seçtiği için ona teşekkür ediyoruz. Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık, inşallah kazasız belasız bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. En genç sporcumuz 14, kendisi 70 yaşında, bizim içi gurur verici. İdmanlarda gençlerimize taş çıkarttı. Ben performansından çok memnunum."

Şerif Kunt: "55 yılımı amatör futbola verdim"

Şerif Kunt ise yeni takımında ilk maçına çıktığını, çok güzel duygular yaşadığını belirterek, Kızıltepe'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Futbolun yanında Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında bir gönül köprüsü kurmayı da amaçladığını aktaran Kunt, şöyle konuştu:

"55 yılımı amatör futbola verdim. Geçen sene Osmaniye Karaçay Gençlikspor'da oynadım. Gençlere örnek olmak için gelen teklifi kıramadım. Bugün sahadayım, mutluyum. Genç nesillere bir şeyler aktarabilirsek ne mutlu bizlere. Gençlere tavsiyem, futbolu ve sporu sevin. Sporun, futbolun yaşı yoktur. Yeter ki o ruhu bedende yaşatalım."

Spora ve sporcuya desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kunt, kendisiyle tanışmayı çok arzu ettiğini aktardı.

Takım arkadaşları memnun

Takımın genç oyuncularından Bünyamin Hınır (16) da Şerif Kunt ile maça çıktıkları için çok heyecanlandıklarını söyledi.

Abdullah Özkan ise kaptanları Şerif Kunt'tan çok memnun olduklarını belirterek, "Ondan çok şey öğreneceğiz, büyük bir tecrübesi var. Şampiyon olup bir üst lige yükselmek istiyoruz. Maçta kaptanlık, dışarıda da bize ağabeylik yapıyor." diye konuştu.

Mardin Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ziya Özkan da Kunt'un muhteşem bir performans gösterdiğini vurgulayarak, "Testlere tabi tutulmasını ve incelenmesini istiyoruz. Kesinlikle 70 yaşında olduğunu hissetmiyoruz. Maç boyunca koşuyor. Büyük bir efor sarf ediyor. Gençlere büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle