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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
16.04.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

7 maçın 6’sını kaybeden Dardai ‘şimdilik’ kalıyor

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7 maçın 6’sını kaybeden Dardai ‘şimdilik’ kalıyor

Hertha Berlin’in son haftalarda aldığı olumsuz sonuçların sorumlusu olarak görülen Pal Dardai ile kötü gidişin masaya yatırıldığı toplantıda Dardai’nin hemen gönderilmesinin yakışık almayacağı, şimdilik Macar teknik direktöre ‘sabır’ gösterilmesi kararı alındı.

SON 7 lig maçının 6’sının kaybedilmesi üzerine Macar Teknik Direktör Dardai’nin takımla ilişkisinin kesilmesi gündemdeydi. Hertha Berlin Sportif Direktörü Michael Pretz, Dardai ile yaptığı bir araya geldi ve görüşmeden sonra teknik direktörün geleceğine ilişkin alınan kararla ilgili açıklama yapmadı. Ancak Alman basını Macar teknik adamın, sezon sonuna kadar takımın başında kalacağını yazdı. Yönetim, 1997 yılından beri hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Hertha Berlin’de emek harcayan Dardai’nin derhal gönderilmesinin yakışık almayacağını düşündü ve sezon sonuna kadar Dardai’ye sabır gösterilmesine karar verdi. Sezon sonunda ise Dardai ya alt yapıda görev alacak ya da kulüple olan sözleşmesini feshedecek.

HERTHA İLE TARİHE GEÇTİ
Macar teknik direktör, 1997 yılında futbolcu olarak Hertha Berlin’e geldi. Tam 286 Bundesliga maçı ile en çok Hertha Berlin forması giyen futbolcu olarak tarihe geçti. Futbolu bıraktıktan sonra Hertha alt yapısında antrenör olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında Hertha Berlin’in teknik direktörü oldu. Düşme hattındaki takımı ligde tuttu. Ardından iki sezon Hertha’nın Avrupa kupalarına katılmasını sağladı. Hertha geçen sezonu 10. sırada bitirdi. Bu sezon da 11. sırada yer alıyor.

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