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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN
14.11.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

7 kişilik DEAŞ’lı aile bugün Berlin’e geliyor

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7 kişilik DEAŞ’lı aile bugün Berlin’e geliyor

Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ üyelerini vatandaşı oldukları ülkelere göndermeye başlaması, Alman kamuoyunda paniğe yol açtı. CDU İç Politika Sözcüsü Armin Schuster, kamuoyuna ‘paniğe kapılmayalım’ çağrısı yaptı.

SURİYE ve Irak’a savaşa giden Alman vatandaşı DEAŞ üyelerinin tam sayısı bilinmezken, bu iki ülkede çocuklar da dahil çeşitli ülke vatandaşı 10 bin yabancı savaşçının olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de ise 959 DEAŞ’lı geri gönderme merkezlerinde sınır dışı edilmeyi bekliyor. Türkiye’nin göndereceği DEAŞ’lılar arasından 5’i çocuk 7 kişilik Irak kökenli Alman vatandaşı aile, bugün uçakla Berlin’e inecek. Hildesheim kentinde yaşayan ve selefi olarak tanınan ailenin geleceği haberi üzerine CDU İç Politika Sözcüsü Armin Schuster, kamuoyuna ‘paniğe kapılmayalım’ çağrısında bulundu:

7 kişilik DEAŞ’lı aile bugün Berlin’e geliyor

‘ASIL BÜYÜK TEHLİKE...’
“Çok büyük bir endişeye gerek yok. ‘Gelecek olan aile tehlikeli değil’ diyemem. Hildesheim kentinden bir motivasyonla gitmiş bulunuyorlar. O nedenle nasıl bir kafa yapısına sahip oldukları malum. Ama çok büyük bir tehlike arz etmiyorlar. Bildiğim kadarıyla aile Suriye’ye geçmemiş. Savaşa katılmamış. Asıl büyük tehlike, savaşa katılmış olanlar. Onlar bizim güvenlik birimlerimizi çok çok meşgul edecek, çünkü gözetim altında tutulmaları gerekiyor. Belki bu aynı zamanda bizim için bir şans. Radikalizme karşı kurtarma programlarımızla tehlikeyi azaltabiliriz.”

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