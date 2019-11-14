7 kişilik DEAŞ’lı aile bugün Berlin’e geliyor
Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ üyelerini vatandaşı oldukları ülkelere göndermeye başlaması, Alman kamuoyunda paniğe yol açtı. CDU İç Politika Sözcüsü Armin Schuster, kamuoyuna ‘paniğe kapılmayalım’ çağrısı yaptı.
SURİYE ve Irak’a savaşa giden Alman vatandaşı DEAŞ üyelerinin tam sayısı bilinmezken, bu iki ülkede çocuklar da dahil çeşitli ülke vatandaşı 10 bin yabancı savaşçının olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de ise 959 DEAŞ’lı geri gönderme merkezlerinde sınır dışı edilmeyi bekliyor. Türkiye’nin göndereceği DEAŞ’lılar arasından 5’i çocuk 7 kişilik Irak kökenli Alman vatandaşı aile, bugün uçakla Berlin’e inecek. Hildesheim kentinde yaşayan ve selefi olarak tanınan ailenin geleceği haberi üzerine CDU İç Politika Sözcüsü Armin Schuster, kamuoyuna ‘paniğe kapılmayalım’ çağrısında bulundu:
‘ASIL BÜYÜK TEHLİKE...’
“Çok büyük bir endişeye gerek yok. ‘Gelecek olan aile tehlikeli değil’ diyemem. Hildesheim kentinden bir motivasyonla gitmiş bulunuyorlar. O nedenle nasıl bir kafa yapısına sahip oldukları malum. Ama çok büyük bir tehlike arz etmiyorlar. Bildiğim kadarıyla aile Suriye’ye geçmemiş. Savaşa katılmamış. Asıl büyük tehlike, savaşa katılmış olanlar. Onlar bizim güvenlik birimlerimizi çok çok meşgul edecek, çünkü gözetim altında tutulmaları gerekiyor. Belki bu aynı zamanda bizim için bir şans. Radikalizme karşı kurtarma programlarımızla tehlikeyi azaltabiliriz.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle