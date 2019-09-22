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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
22.09.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

7 kilometrelik ‘bira bayramı’ kuyruğu

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7 kilometrelik ‘bira bayramı’ kuyruğu

Dünyanın en büyük ve en eski halk şenliklerinden Oktoberfest, renkli görüntülerle 186. kez Münih’te başladı. Bira bayramı olarak da adlandırılan şenliği bu yıl 6 milyondan fazla ziyaretçinin gezmesi ve 7 milyon litreden fazla biranın tüketilmesi bekleniyor.

186’ncı Oktoberfest, 9 bin kişinin tarihi ve geleneksel giysilerle katıldığı resmi geçit töreniyle başladı.
Bira fıçıları, at arabalarıyla bando eşliğinde şenliğin yapıldığı Theresienwiese alanına taşındı. Geçit töreninin uzunluğu 7 km’ye ulaştı. Şenliğin açılmasıyla da 10 bin kişilik bira çadırları anında dolup taştı. Ünlüler de bira çadırlarına akın etti. Şenliği, bira fıçısına tokmağı vurarak açan Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter başlattı. Bavyera Başbakanı Markus Söder ile eşi Karin Baumüller Söder, Dieter Reiter ve eşi Petra Reiter’a eşlik etti. Ünlü Alman moderatörler Thomas Gottschalk ve Florian Silbereisen da festivale ilk katılan ünlüler arasındaydı.

7 kilometrelik ‘bira bayramı’ kuyruğu

BİR BARDAĞINI KAFASINDA KIRDI
İlk gün bira çadırında 26 yaşındaki bir Hollandalı, elindeki bir litrelik cam bira bardağını 49 yaşındaki bir Münihlinin kafasına vurdu. Polis Hollandalıyı gözaltına aldı. Ziyaretçilerin cüzdanlarını çalmak isteyen iki kapkaçcı yakalandı. Cep telefonlarını çalmaya çalışan bir hırsız da yakayı ele verdi. Bir ziyaretçi ise bira çadırındaki garsonlara sarkıntılık edince gözaltına alındı.
Tüm dünyadan 6 milyondan fazla ziyaretçinin 7 milyon litreden fazla bira tüketeceği Oktoberfest, 3 Ekim’a kadar sürecek.

7 kilometrelik ‘bira bayramı’ kuyruğu

7 kilometrelik ‘bira bayramı’ kuyruğu

7 kilometrelik ‘bira bayramı’ kuyruğu

7 kilometrelik ‘bira bayramı’ kuyruğu

7 kilometrelik ‘bira bayramı’ kuyruğu

7 kilometrelik ‘bira bayramı’ kuyruğu

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