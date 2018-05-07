696 km hızla radara yakalandığını görünce karakola koştu
Belçika’da yaşayan bir vatandaş, sabah evine gelen zarfı açtığında neye uğradığını şaşırdı. Çünkü zarfın içinden çıkan mektup, 696 kilometre hızla radara yakalandığı bildiriliyordu.
Gelen mektupta, Fransa sınırına yakın Quievrain bölgesinde, Opel Astra marka aracıyla seyahat ederken radara yakalanan sürücünün 696 kilometrelik hızı, 654.24 kilometre olarak düzeltildiği belirtiliyordu. Belçika basınına olayı anlatan sürücü, önce mektup eline geçtiğinde paniklediğini ancak sakinleştikten sonra en yakın karakola giderek durumu izah ettiğini, polis memurlarının dakikalarca güldüklerini ve kendisine durumun kodlama hatası yüzünden meydana gelmiş olabileceğini bildirdiklerini ifade etti.
Yapılan inceleme sonrası sürücünün Opel Astra marka aracıyla 50 km hız yapabileceği yolda 65 km hızla gittiği anlaşılırken, yapılan hata düzeltildikten sonra sürücüye konuya ilişkin mektup gönderildi.
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