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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
28.07.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

600 kiloluk boğa, baba ile oğlunu öldürdü

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600 kiloluk boğa, baba ile oğlunu öldürdü

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde bir boğa, iki kişiyi öldürdü. Polis, azgın boğayı ancak sekiz el ateş ederek durdurabildi.

BAVYERA’nın Gleissenberg köyünde yaşayan 60 yaşındaki çiftçi Josef Schönberger, yeni doğan danayı kayıt altına almak için kulağına küpeleme yapmak istedi. Dana ve ineğin yanına yaklaştığı anda çitçiye bir anda boğa saldırdı. 600 kiloluk kızgın boğa boynuzlarıyla yaşlı adama vurmaya başladı. Darbe alan talihsiz çiftçi ağır yaralandı.
Kendisiyle aynı adı taşıyan oğlunun eve geri dönmediğini fark eden 87 yaşındaki baba da oğluna bakmak için dışarıya çıktı. Yanında oğlunun eşiyle birlikte hayvanların otladığı alana giden baba, oğlunun yerde yaralı yattığını gördü. Yardım etmek istediği sırada bu kez azgın boğa ona da saldırdı. Bu sırada Elke Schönberger ise hemen ilk yardım ekiplerini aradı. Boğa, baba ve oğluna müdahale etmek isteyen ilk yardım ekiplerine de izin vermeyince polisten yardım istendi. Gelen polis ekipleri boğaya önce bir el ateş etti. Ancak boğa durmayınca bu kez yedi el daha ateş ederek etkisiz hale getirdi. Baba ve oğul ise boğaya müdahale sırasında hayatını kaybetti. Meydana gelen olay 900 nüfuslu köyü şoke etti.

 

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