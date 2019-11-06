600 bin Euro’luk koltuğu istemedi
SPD eski Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’e yılda 600 bin Euro kazanacağı Alman Otomobil Endüstrisi Birliği (VDA) Başkanlığı önerilmişti. Başkanlık için düşünme süresi isteyen 60 yaşındaki siyasetçi, teklifi reddetti.
GABRIEL, yaptığı kısa açıklamada, “Diğer sorumluluklarımı da göz önünde bulundurarak yaptığım dikkatlice değerlendirme sonucunda görev için uygun olmadığıma karar verdim” dedi. Gabriel, 1 Kasım itibariyle Federal Meclis milletvekilliği görevini de bırakmıştı.
VDA üyesi Daimler, BMW ve Volkswagen gibi güçlü otomobil üreticileri de Gabriel’in başkan olarak otomobil sektörü için çalışmasını istiyordu.
Gabriel’in öneriyi reddetmesi üzerine gözler eski Başbakanlık Müsteşarı 52 yaşındaki Hildegard Müller’e çevrildi. Başkanlık için Avrupa Birliği Komiseri Günther Oettinger’in ismi de konuşulmuştu. Ancak Oettinger, kendisine bu yönde bir teklifin gelmediğini açıklamıştı.
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