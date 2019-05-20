60 yaşında da 20 yaşındaki gibi olabilir
Almanya’da yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre 60 ve daha yukarı yaşta olanlar, tıpkı 20’li yaşlardaki olduğu gibi cinsel hayatını sürdürebilir.
ALMANYA’da 60-80 yaş arasındaki bin 514 kişiye cinsel hayatıyla ilgili sorular yöneltildi ve çarpıcı sonuçlar elde edildi. Buna göre 60 ile 80 yaş arasındaki çiftlerin üçte biri cinsellik konusunda 20-30 yaş arasındaki gençler kadar aktif. 60 yaş üstündeki her üç kişiden biri ilerleyen yaşına rağmen cinsel arzusundan hiçbir şey kaybetmediğini beyan etti.
Araştırma, yaşın cinsel isteği azaltmadığını ortaya koyarken, seksin önündeki en büyük engellin kalp krizi gibi hastalıklar olduğu da ortaya çıktı. Uzmanlar sağlıklı bir cinsel hayatın çiftlerin ilişkisini ve birlikteliğini uzattığı fikrinde ise birleşiyor. Uzmanlar 80 yaşında da tıpkı 17’sinde olduğu gibi kişinin âşık yaşayabileceğini de belirtiyor.
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