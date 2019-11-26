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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
26.11.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

60 yaş üstü çalışan sayısı 3 milyona dayandı

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60 yaş üstü çalışan sayısı 3 milyona dayandı

Almanlar, ilerleyen yaşına rağmen çalışmak zorunda kalıyor. Son 11 yılda 60 yaş üstü çalışan sayısı yaklaşık üç kat arttı. 2018 rakamlarına göre 60 yaş üstü çalışan sayısı 2 milyon 610 bini buldu. Bu rakam 2007’de 903 bin 500 olarak kayıtlara geçmişti.

FEDERAL Çalışma Ajansı’nın, Sol Parti’nin Federal Meclis’e sunduğu soru önergesini cevaplandırırken verdiği rapora göre, 2007 yılında tüm çalışanlar arasında 60 yaş üstü olanların oranı yüzde 3.34 iken bu rakam 2018’de yüzde 7.93’e yükseldi. Aynı cevapta yer alan bilgilere göre kimi iş kollarında ileri yaşlarda çalışanların oranı yüzde 10’u buluyor. Özellikle kamuda çalışanlar arasında 60 yaş üstü olanların oranı yüzde 12.3. 60-65 yaş aralığında bulunan çalışanlar arasında emekli olanların oranı ise yüzde 50 azaldı.

SÜRENİN DOLMASINI BEKLİYORLAR
Yaşlı çalışanların iş piyasasında her geçen gün sayısının artmasının en önemli nedenlerinden biri ise geçim sıkıntısı. Daha iyi koşullarda yaşayabilmek için insanlar ilerleyen yaşlarına rağmen çalışmak zorunda kalıyor. Bir diğer temel neden ise Almanya’da emeklilik yaşının yükseltilmesi. 2007’de yapılan yasa değişikliğiyle kademeli olarak emeklilik yaşı 67’ye çıkarıldı. Ancak yaşa bakılmaksızın 45 yıl emeklilik primi ödeyenler emekli olabiliyor. Çalışanlar, yüksek emekli maaşı alabilmek için emeklilik süresinin tam olarak dolmasını hedefliyor.

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