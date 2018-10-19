Komedi film festivali ‘Ay Lav Yu’ ile kapanacak
İsveç’in başkenti Stockholm’de bu yıl 5. düzenlenen ‘Uluslararası Komedi Film Festivali’ başladı. Etkinlikte gösterimi yapılacak filmlerin oyuncuları ve davetlilerin katılımıyla tarihi Skandia Tiyatrosu’nda, açılış töreni düzenlendi.
FESTİVAL Organizatörü Nisti Sterk, törende yaptığı konuşmada, 22 Ekim’de sona erecek organizasyonda 6 ülkeden 6 komedi filminin sanatseverlerle buluşacağını söyledi. Sterk, filmlerden birinin de yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat’ın yaptığı 2010 yapımı ‘Ay Lav Yu’ olduğunu belirtti. Törene sinema ve tiyatro sanatçısı Sermiyan Midyat da hazır bulundu.
Festivale ‘Ay Lav Yu’ ile katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Midyat, filminin, festivalin son gününde seyirciyle buluşacağını söyledi. Midyat, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Törende, İsveç’te yaşayan Türk sanatçı Bora Serbülent de Türkçe şarkılar seslendirdi.
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