6 göçmeni vurup nazi selamı vermişti!
İtalya’da aracından göçmenlerin üzerine ateş açan ve biri kadın altı kişiyi vuran ırkçı saldırgan Luca Traini, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Traini, davacılara tazminat da ödeyecek.
İTALYAN ANSA ajansının haberine göre, 3 Şubat’ta aracından Macerata kentinde açtığı ateşle 6 Afrikalı göçmenin yaralanmasına neden olan Luca Traini (29), çıkarıldığı mahkemece 12 yıl hapis cezasına ve davacılara tazminat ödemeye mahkum edildi.
Karar açıklanmadan önce duruşmada söz alan Traini, saldırıyı yaptığı için pişman olduğunu öne sürdü ve herhangi bir ırkçı nefret beslemediğini uyuşturucu satıcılarına karşı adalet için ateş açtığını iddia etti.
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI
Traini, gerçekleştirdiği ırkçı saldırıda rastgele açtığı ateşle Afrikalı göçmenleri hedef almıştı. Daha sonra araçtan çıkıp sırtına İtalya bayrağı sarmış ve “Yaşasın İtalya” diye bağırıp, nazi selamı vermişti. Saldırısında yaşları 21 ile 33 arasında değişen biri kadın 6 kişi yaralanmıştı.
Olay yerinde tutuklanan Traini’nin şu an hükümetin ortaklarından olan aşırı sağ görüşlü Lig (eski adıyla Kuzey Ligi) partisinden belediye meclis üyeliğine aday gösterildiği de ortaya çıkmıştı.
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