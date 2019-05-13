6 cm’den büyükse...
Almanya’da hükümet, silah taşıma yasasında yapacağı değişiklikle bıçak taşımaya yasak getiriyor. Koalisyon hükümetinin üzerinde çalıştığı tasarı, altı santimetreden daha büyük olan bıçakları yasaklayacak.
TASARI yasalaşırsa toplu taşıma araçlarında, alış veriş merkezlerinde ve yuva ile okul çevrelerinde artık sustalı ya da benzeri keskin bıçakların taşınması, bulundurulması ve kullanımı yasaklanacak. Hükümet, halkın bıçaklı kişilerden korkması ve son dönemlerde emniyet güçlerine yönelik bıçaklı saldırıların artması nedeniyle yasada değişikliğe gitmeyi gerekli gördü. Benzer yasa tasarısını eyaletler meclisi de ele almış, silah taşıma ve bulundurma yasasının sertleşmesini tartışmıştı.
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